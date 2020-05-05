2020 Mayıs ayı kamuya memur alımı ilanları açıklanmaya başlandı. Öze sektör ile kamuda Mayıs ayı personel alım ilanlarında Lise, önlisans ve lisans mezunu ile alımlar yapılacak. KPSS'siz ve düşük KPSS ile çok sayıda ilan açıklandı. Lise mezunu adaylar KPSS P94 puan türünden, İki yıllık ön lisans mezunu adaylar KPSS P93 puan türünden ve dört yıllık lisans mezunlarının KPSS P3 puan türünden enaz 50 puan ile başvuru yapacakları, 60 KPSS ile personel alımı yapacakları ilanları aşağıdaki tablodan erişebilirler.
POLİS, BEKÇİ VE ASKERİ ALIMLAR;
Mayıs ayı askeri alım ilanlarında Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına askeri personel alımları ilanı açıklanacak mı merak ediliyor. Bekçi ve Polis alım ilanlarında ise İçişleri Bakanlığı bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yeni alım ilanları için açıklamalar bekleniyor. KPSS sınavına giremeyen adaylar için KPSS'siz alım yapan kurumlar ile Lise, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayıp KPSS sınavından yeterli puan alan adaylara yönelik olarak düşük Kpss ile kamu personeli alımları açıklanmaya devam ediyor.
Mayıs ayında beklenen ilanlar hangileri; Üniversite Hastanelerine sağlık personeli ve işçi kadrosunda 14 bin 500 kişilik sözleşmeli personel alımları kadrosu ihdas edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Mühendis, veteriner kadrolarında 2.153 kişilik alım yapacak. 2020 KPSS puanı ile ilk merkezi atamalar ise Temmuz ayında yapılacak. 14 Temmuz'da alınacak tercihlerin ardından kpss ile ikinci merkezi alımlar için ise 17 Aralık tarihinde 2. Tercih başvuruları alınacak. Banka personeli alım ilanları kariyer portalları üzerinden açıklanmakta. Kamu Banklarından Ziraat Bankası, Halk Bankası ile Vakıf Bank yanı bir zamanda henüz banka personel alımları ilanı açıklamadı.
KPSS'SİZ MEMUR ALIMI YAPAN KURUMLAR;
Kamuda bir çok kurum memur alımlarında genellikle KPSS sınavına girmiş olma şartı aramaktadır. Bilişim kadrolarında ise kpss şartını taşımayanlar için başvuru belgesini sunmayanların kpss'sini 70 olarak kabul edilir. Kamu üniversite hastanelerine yapılacak işçi alımı ile Kamu hastanesi işçi alımlarında kpss şartı aranmayacaktır. 5 bin 865 sürekli işçi kadrosundaki alımlarda kpss şartı aranmayacaktır.
LİSE, ÖNLİSANS VE LİSANS KAMUYA DÜŞÜK KPSS İLE MEMUR ALIMI;
Lise mezunu adaylar KPSS P94 puan türünden, İki yıllık ön lisans mezunu adaylar KPSS P93 puan türünden ve dört yıllık lisans mezunlarının KPSS P3 puan türünden enaz 50 puan ile başvuru yapacakları, 60 KPSS ile personel alımı yapacakları ilanları aşağıdaki tablodan erişebilirler.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?
Kamu kurumlarında personel alım ilanlarına başvuru yapabilmek için T.C. vatandaşı olmak, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. Maddesindeki genel şartları taşımak, yaş şartında 8 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almış olmak gerekmektedir. Kamu haklarından mahrum olmamak, güvenlik ve arşiv araştırmalarından olumlu olarak geçmek, TCK'da belirtilen suçlardan herhangi bir mahkumiyet kaydı bulunmamak, adayların başvuru yaptığı kadrolara göre kurumların açıkladığı yönetmeliklere uygun olarak sağlık şartlarını taşımış olmaları, başvuruda istenilen tecrübe şartlarını taşımaları, KPSS sınavı için istenilen şartları taşımaları ve özel başvuru şartlarına sahip olmaları gerekmektedir.
YAŞ ŞARTI;
Başvuru yapacak adayların en üst yaş şartında 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. Çarşı ve Mahalle bekçisi alımlarında 31 yaşını doldurmamış olmak, askeri personel alımlarında 25 yaşından büyük olmamak gerekmektedir.
2020 Mayıs Ayı İŞKUR ilanları açıklanmaya devam ediyor. Özel ve kamu sektöründe Türkiye İş Kurumu üzerinden açıklanan açık iş sayısı 12 bin 337 olarak açıklandı. 2020 yılının ilk dört ayında başvurularına ardından işe yerleşen aday sayısı 277 bin 404 oldu. İŞKUR alımlarına başvurular internet üzerinden online olarak yapılabiliyor.
Özek sektörde ve kamu ilanlarında en çok alım beden işçisi, makineci, temizlik görevlisi, kaynakçı, ön muhasebeci, satış uzmanı, reyon görevlisi, çağrı merkezi müşteri temsilcisi, paketleme işçisi kadrolarında olacak. Büro memuru ambar memuru, hasta ve yaşlı bakım elemanı kadrolarında da çok sayıla açık iş ilanı bulunuyor.
MAYIS TYP ALIM İLANLARI;
İŞKUR'da Mayıs Toplum Yararına Programları Kapsamında yeni ilanların açıklanması bekleniyor. Nisan ayı TYP alımlarında Üniversitelere, Hastanelere geçici süreli temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, bakım ve onarım işçisi görevleri için noter kurası ile istihdamlar gerçekleştiriliyor.
Toplum yararı Programlarına başvuru şartları neler? Adayların İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları, 18 yaşını doldurmuş olmaları, örgün bir eğitime devam etmiyor olmaları gerekli olacak. Açıköğretim fakültesinde okuyanlar başvuru yapabilecekler.
İŞKUR istihdamlarından bazıları ise, kamu memur alımı, kurum dışı kamu işçi alım ilanları, mesleki eğitim kursları, engelli istihdamları, sosyal çalışma programları aracılığı ile günlük 89,4 TL ücret ile iş başı eğitim programlarına başvurular devam ediyor. Adayları İŞKUR'Un ilanlarına Alo 170 ile E-şube portalından başvuru yapabilirler.
ONLİNE BAŞVURU
Açıklanan alımlara başvuru kolaylığı geldi. Bir çok üniversite ve Belediye açıkladıkları alımlarda başvuruları online olarak alarak belgesi teslimini daha sonra sıralamaya giren adaylardan fiziki olarak almaktalar.
KAYNAK: İşinolsa