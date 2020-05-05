POLİS, BEKÇİ VE ASKERİ ALIMLAR;

Mayıs ayı askeri alım ilanlarında Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına askeri personel alımları ilanı açıklanacak mı merak ediliyor. Bekçi ve Polis alım ilanlarında ise İçişleri Bakanlığı bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yeni alım ilanları için açıklamalar bekleniyor. KPSS sınavına giremeyen adaylar için KPSS'siz alım yapan kurumlar ile Lise, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayıp KPSS sınavından yeterli puan alan adaylara yönelik olarak düşük Kpss ile kamu personeli alımları açıklanmaya devam ediyor.