İşçiye ödeme günü: En az 1.752 lira bugün yatırılıyor





Coravirüs tedbirleri kapsamında çalışanlara ve işverenlere destek için kolları sıvayan hükümet, kısa çalışma ödeneğini devreye aldı. Kısa çalışma ödeneğinin şartları kolaylaştırılırken, ödemenin hızlandırılması için de düzenleme yapıldı. Kısa çalışma ödeneğine Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az 3'te 1 oranında azaltan ya da faaliyetini en az 4 hafta durduran işverenler başvururken, bu firmaların çalışanlarına maaşlarına göre aylık bin 752 ile 4 bin 380 lira arasında ödeme yapılıyor.