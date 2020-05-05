İşçiye ödeme günü: En az 1.752 lira bugün yatırılıyor

Coronavirüs nedeniyle Nisan ayında kapalı kalan işyerlerinde çalışanların kısa çalışma ödenekleri bugün veriliyor. Mart ayı için ödenek hakkı bulunan ancak daha önce almamış olanlar da Mart ayı ödeneklerini Nisan ayıyla birlikte alacak.
Coravirüs tedbirleri kapsamında çalışanlara ve işverenlere destek için kolları sıvayan hükümet, kısa çalışma ödeneğini devreye aldı. Kısa çalışma ödeneğinin şartları kolaylaştırılırken, ödemenin hızlandırılması için de düzenleme yapıldı. Kısa çalışma ödeneğine Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az 3'te 1 oranında azaltan ya da faaliyetini en az 4 hafta durduran işverenler başvururken, bu firmaların çalışanlarına maaşlarına göre aylık bin 752 ile 4 bin 380 lira arasında ödeme yapılıyor.
Son 3 yıl içinde 450 gün sigortalı olup son 60 gün hizmet akdine tabi olanlar bu ödenekten yararlanırken, şartları uymayanlar için ise nakdi ücret desteği imkanı bulunuyor.
545 TL CUMA HESAPTA
Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart'tan sonra iş sözleşmesi feshedilenlerden işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlara yönelik nakdi ücret desteği ödemeleri de Cuma günü başlıyor.
Bu ödeme 17 Nisan-17 Temmuz tarihleri arasında işsiz kalınan veya ücretsiz izinde geçen süreler için ödenecek. Nakdi ücret desteği günlük 39,24, aylık bin 177 lira. Bu ücretten damga vergisi kesilecek. Net ödeme aylık bin 168 lira olacak. Nisan ayı için 14 günlük ödeme yapılacak. Bu da 545 lira olacak.