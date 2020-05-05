Emekli aylığı bağlama süreci nasıl işliyor? 5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi(SSK) kapsamında çalışanların emekli aylığı talep tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır. Yani 18 Mart 2018 tarihinde aylık talebinde bulundunuz. Bu durumda emekli maaşınız 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bağlanır. 3 Mart 2018 tarihinden itibaren emekli maaşını hak ediyor olsanız bile Mart ayı için size herhangi bir ödeme yapılmaz. Emekli maaşınız talep tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanır. Peki emekli maaşına başvuru olmadan maaş bağlanır mı? Detaylar takvim.com.tr'de
SSK'LILARIN EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/a bendi(SSK) kapsamında çalışanların emekli aylığı talep tarihini takip eden aybaşından itibaren bağlanır. Yani 18 Mart 2018 tarihinde aylık talebinde bulundunuz. Bu durumda emekli maaşınız 1 Nisan 2018 tarihinden itibaren bağlanır. 3 Mart 2018 tarihinden itibaren emekli maaşını hak ediyor olsanız bile Mart ayı için size herhangi bir ödeme yapılmaz. Emekli maaşınız talep tarihini takip eden ay başından itibaren bağlanır.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/b(Bağ-Kur) kapsamında çalışanların maaşları da SSK gibi talep tarihlerini takip eden ay başından itibaren bağlanır. Yukarıda verdiğimiz örnek 4b bağkur çalışanları için de geçerlidir.
EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ OLANLARIN MAAŞI NE ZAMAN BAĞLANIR?
5510 Sayılı Kanunun 4/c(Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlarından;
– Yetkili makamdan alınan emekliye sevk onayı üzerine görevleriyle ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden ay başından itibaren emekli maaşı bağlanır.
– Her ne şekilde olursa olsun görevinden ayrılmış ve daha sonra başka bir sigortalılık haline tabi olarak çalışmamış olanlar ile kontrol muayenesi sonucu aylığı kesilenlerden yaşlılık aylığına hak kazananlara ise istek tarihini takip eden ay başından itibaren maaşları bağlanır.
EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR SÜREDE BAĞLANIR?
Emekli maaşlarının bağlanma süresi maaş talebinde bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Merkezi'nin iş ve işlem yoğunluğuna göre değişkenlik gösterir. Emekli maaşı talebinde bulunduktan sonra Sosyal Güvenlik Güvenlik Kurumu dosyanızı inceler. Eğer ilk sigorta ya da başlangıç tarihinize göre emeklilik için gerekli olan sigorta prim gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlıyorsanız emekli maaşı bağlanma sürecine geçilir. Bu süreç başvuru yaptığınız Sosyal Güvenlik Merkezi'nin yoğunluğuna göre ortalama 1,5 ile 2 ay arasında sürer.
İLK EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?
Emeklilik talebinde bulunduktan sonra dosyanız incelenir ve herhangi bir sakınca yoksa aylığınız bağlanır. Eğer SGK tahsis talep formunda maaş almak istediğiniz bankayı yazdıysanız ilk maaştan itibaren emekli maaşınız formda belirttiğiniz bankaya gönderilir. Eğer başvuru formunda herhangi bir banka belirtmediyseniz bu durumda ilk emekli maaşınız Ziraat Bankası'na gönderilir. Daha sonra emekli maaşınızı başka bankaya taşımak isterseniz E devlet sistemi aracılığı ile bu işlemi yapabilirsiniz.
İLK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN ALINIR?
İlk emekli maaşının alınacağı tarih SSK tahsis numarası ve bağkur sicil numarasına göre farklılık gösterir. Emekli sandığı emeklisi memurların maaşları her ayın başında ödenir. SSK ve bağkurluların ise sicil ya da tahsis numaralarına göre aylık ödenecek tarih belirlenir.
Emekli maaşına başvuru olmadan maaş bağlanır mı?
Kişi emeklilik hakkını kazansa ama emekli olmayıp çalışmaya devam etse ve 3 yıl sonra emekli olsa bu 3 yılın maaşını alabilir mi? (İsmi saklı)
Emeklilik kişinin isteği ile olan bir durum. Yani siz gidip dilekçe vermedikçe, kimse sizi emekli etmez ve maaş da bağlamaz. O yüzden hem emeklilik dilekçesi vermeyeyim hem de maaş alayım gibi bir durum söz konusu olmuyor.
Dedemin SSK'dan 4870 günü var. By-pass oldu, malulen emekli olabilir mi? Raşit DAVARCI
Malulen emeklilik için en az yüzde 60 iş göremezlik raporu olması ve bu raporun da onaylanması gerekiyor.
Eşim 1979 doğumlu. 4 çocuğumuz var. Çocukların 1 tanesi sigorta olduktan sonra oldu. Sigortada 1000 gün var. Eşim ne kadar borçlanabilir? Kaç günle, kaç yaşında emekli olabilir? Sigortaya giriş 2005 yılı.
Maalesef sigortadan önceki çocuklar borçlanılamıyor. Dolayısıyla sadece 1 çocuk borçlanabilir ve 720 gün kazanır. İşe girişine göre 7000 gün ve 58 yaş şartıyla emekli olur.
01.03.1993 işe giriş tarihi olan birisi, 2 yıl 9 ay 28 gün yani (1018) gün prim ödedi. Daha sonra Bağ-Kur'u dondurdu. e-Devlet'te 54 yaş, 9000 primle emekli olabilir yazıyor. Toplu ödeme yapıp emekli olma durumu söz konusu mu? Ya da nasıl bir yol izlemeliyiz? Selda MERMERTAŞ
Maalesef toplu ödeme ile emeklilik diye bir şey olmuyor. Ya çalışıp primleri tamamlayacaksınız, buna imkan yoksa isteğe bağlı ile primleri ödeyeceksiniz. Başka yolu bulunmuyor.
Emekli olma şartları nelerdir? Emekli olmak o 3 şarta bağlı!
İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkına kavuşabilmek temelde 3 şartın yerine getirilmesiyle mümkün olabiliyor. Bunlardan ilki sigortalılık süresinin tamamlanması. Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınıyor.
SGK'nın kendi web sayfasında verdiği örneğe göre, "İlk defa 01/08/1982 tarihinde hizmet akdine tabi işe başlayan ve 30/09/2009 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir sigortalının sigortalılık süresi, tahsis talep tarihinden ilk defa işe başlanılan tarih çıkartılarak aşağıdaki gibi tespit olunur."
Tahsis talep tarihi = 30/09/2009, İlk işe giriş tarihi = 01/08/1982, Sigortalılık süresi = 29/1/27 (27 yıl 1 ay 29 gün)
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