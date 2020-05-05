Emekli maaşına başvuru olmadan maaş bağlanır mı?

Kişi emeklilik hakkını kazansa ama emekli olmayıp çalışmaya devam etse ve 3 yıl sonra emekli olsa bu 3 yılın maaşını alabilir mi? (İsmi saklı)

Emeklilik kişinin isteği ile olan bir durum. Yani siz gidip dilekçe vermedikçe, kimse sizi emekli etmez ve maaş da bağlamaz. O yüzden hem emeklilik dilekçesi vermeyeyim hem de maaş alayım gibi bir durum söz konusu olmuyor.

Dedemin SSK'dan 4870 günü var. By-pass oldu, malulen emekli olabilir mi? Raşit DAVARCI

Malulen emeklilik için en az yüzde 60 iş göremezlik raporu olması ve bu raporun da onaylanması gerekiyor.

Eşim 1979 doğumlu. 4 çocuğumuz var. Çocukların 1 tanesi sigorta olduktan sonra oldu. Sigortada 1000 gün var. Eşim ne kadar borçlanabilir? Kaç günle, kaç yaşında emekli olabilir? Sigortaya giriş 2005 yılı.

Maalesef sigortadan önceki çocuklar borçlanılamıyor. Dolayısıyla sadece 1 çocuk borçlanabilir ve 720 gün kazanır. İşe girişine göre 7000 gün ve 58 yaş şartıyla emekli olur.

01.03.1993 işe giriş tarihi olan birisi, 2 yıl 9 ay 28 gün yani (1018) gün prim ödedi. Daha sonra Bağ-Kur'u dondurdu. e-Devlet'te 54 yaş, 9000 primle emekli olabilir yazıyor. Toplu ödeme yapıp emekli olma durumu söz konusu mu? Ya da nasıl bir yol izlemeliyiz? Selda MERMERTAŞ

Maalesef toplu ödeme ile emeklilik diye bir şey olmuyor. Ya çalışıp primleri tamamlayacaksınız, buna imkan yoksa isteğe bağlı ile primleri ödeyeceksiniz. Başka yolu bulunmuyor.