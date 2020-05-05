Evimi ofise çeviren firmalara özel paket

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, Covid-19 döneminde ofislerini eve taşıyan KOBİ'lere özel bir destek paketi oluşturdu. Bu kapsamda dijital ödeme çözümü Masterpass 1 yıl boyunca ücretsiz olarak sunulurken, işletmelerin dijital santral, e-fatura, teknik servis ve kurye gibi ihtiyaçları da MasterKOBİ platformu üzerinden indirimlerle sunuluyor. Hızlı Büyüyen Pazarlar Pazarlama Başkan Yardımcısı Ceren Turkben Kaya, "Araştırmalar salgın döneminde KOBİ'lerin yaklaşık yarısının evden çalıştığını gösteriyor. KOBİ'lere ihtiyaç duydukları temel desteği sağlamak üzere en temel gereksinimlerinden yola çıkarak pratik ve kapsamlı bir paket oluşturduk" dedi.