E-devlet uygulamasına girip bunu mutlaka kontrol edin! Başınız acayip derde girebilir!

Aman dikkat! E-Devlet uygulamasında mutlaka bunları yapın. İletişim çağı kolaylıklarla birlikte dolandırıcıların tuzaklarını da beraberinde getiriyor. E-devlet üzerinden vatandaşların taşınmazlarına ulaşılabiliyor. Bu bağlamda Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, vatandaşların taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olmaları için e-Devlette "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmına numaralarını kaydetmesi gerektiğini, böylece yapılan işlem bilgileri dışındaysa cep telefonlarına otomatik gönderilecek SMS sayesinde hemen ilgili tapu müdürlüğüyle irtibata geçebileceklerini bildirdi.
"UYGULAMA, TAPUDA İŞLEM GÜVENLİĞİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ARTTIRDI"
Adlı, sunulan hizmetlerin en önemlilerinden birinin de taşınmazlar üzerinde başlatılan işlemlerden bilgilendirilmek için hazırlanmış "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" seçeneği olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:
"Vatandaşlarımız taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden haberdar olmak için e-Devlette 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmından cep telefonu numarasını kaydetmeli.
Bu uygulama ile kişinin adına kayıtlı taşınmazlar ile ilgili herhangi bir işlem başlatıldığında kişiye kısa mesaj (SMS) yolu ile bilgi veriliyor. Cep telefonlarına 'Adınızda kayıtlı taşınmaz üzerinde Tapu Müdürlüğünde ... sıra no ile işlem yapılmaktadır' şeklinde otomatik SMS gönderiliyor. İşlem kişinin bilgisi ve isteği dışında ise kişi hemen ilgili tapu müdürlüğü ile irtibata geçerek duruma müdahale edebiliyor. Bu uygulama tapuda işlem güvenliğini önemli ölçüde artırdı."
Adlı, vatandaşın her konuda olduğu gibi taşınmazların alım ve satımı konusunda da bilgilendirmesinin öncelikle onların yararına olduğunun altını çizdi.
Ev satın alacaklar dikkat! Tapuda eğer bu yazıyorsa...
Ev alacak çoğu kişi tapuda yazan 'kat irtifakı' ya da 'kat mülkiyeti' ifadelerinin ne anlama geldiğini bilmeden alıyor. Tapudaki bu iki farklı ifade, binanın iskanıyla ilgili. Buna göre, şayet inşaat 'resmen' tamamlanmamışsa yani iskanı alınmamışsa tapuda kat irtifakı, iskan alındıysa kat mülkiyeti ifadesi yazılır. İskan almamış bir konutu satın almak ise hayli risklidir.
Kat irtifakı, inşaatın başladığını ancak tamamlanmadığını, kat mülkiyeti ise inşaatın tamamlandığını ifade eder. İnşaat bitmiş, oturum başlamış ve tapu kat irtifakından kat mülkiyetine çevrilmemişse o binanın iskanı alınmamış demektir. Bu da ileride başınızı ağrıtabilir!
BELEDİYEYE SORUN
Kat irtifakı, arsa üzerinde başlanacak inşaata yönelik mülkiyet hakkını ifade eder ve henüz tamamlanmamış inşaatlarda hak sahiplerinin paylarını gösterir. İnşaat sırasında alınan kat irtifakının inşaat tamamlandığında kat mülkiyetine çevrilmesi gerekir.
Bunun için müteahhitin belediyeye iskân ruhsatı başvurusu yapması gerekir. Eğer 'kat irtifakı' tapulu bir ev alıyorsanız, öncelikle belediyeye giderek, iskan müraacatının yapılıp yapılmadığını ve inşaatın projeye uygun olup olmadığını sorun. Belediyeden alacağınız bilgiye göre hareket edin.
YIKIM BİLE ÇIKABİLİR
Eğer henüz iskan müracaatı yapılmamışsa, temkinli olmanızda fayda var. Çünkü birçok sorunla karşılaşabilirsiniz. Örneğin, müteahhit proje dışında hareket etmişse, belediye yıkım kararı çıkarabilir.
Yapı projeye aykırıysa banka, ekspertiz raporunu hazırlarken, bu bilgiyi görüp kredi kullandırmaz. İskanı olmayan bir evde yaşamaya başlarsanız, kullandığınız elektrik ve su da şantiyeden bağlanır. Bu da normal değerlere göre daha fazla fatura ödemenize neden olur.
MÜTEAHHİT SORUMLU!
Bazı müteahhitler, iskanı olmayan dairelerde yaşam başladıktan sonra iskan başvurusunda bulunurken, burada oluşacak bedeli ev sahiplerinden talep edebiliyor. Yani ev masrafınızın üstüne bir de iskan masrafıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.
Ancak binanın iskanının alınmasından müteahhit sorumlu. Bu masraflara kat malikleri yanaşmayacağı için sonradan iskan almak zor. Eğer müteahhit proje dışında inşaat yapıp, belediyeden iskan alamıyorsa, ev sahipleri olarak Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde bunu tespit ettirip, aykırılıkların giderilmesini talep edebilirsiniz.
KAT MÜLKİYETİNE NASIL ÇEVRİLİR?
Bina bitmiş ve iskanı sorunsuzca alınmışsa, kat mülkiyetine geçebilirsiniz. Kat mülkiyetine geçmek için kat sahibi, dilekçe ile birlikte Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunur. Bazı prosedürler sonucu kat mülkiyeti tapusu alınabilir.
KAT MÜLKİYETİNİN AVANTAJLARI
Kat mülkiyeti tapusuna sahip olmak için ilk olarak iskan belgesine sahip olunması gerekir. Yani, tapuda bu ibareyi gördüyseniz, binanızın iskanı alınmış, sorun yok demektir.
Kat mülkiyeti, evin sahibi olduğunuzu gösteren en önemli belgedir.
Kat mülkiyeti alınmışsa, inşaat; projesine uygun, tüm mevzuatlara uygun demektir.
Kat mülkiyeti, apartman içerisinde sahip olduğunuz bağımsız bölümün sınırlarını net bir şekilde belirtir.
Kat mülkiyeti bulunan daireler satın alındığında, ev sahipleri herhangi bir sorunla karşılaşmaz.
E-Devlet Giriş
Sürekli genişleyen hizmet yelpazesiyle kamu kurumlarıyla olan işlerinizin neredeyse tamamını dijital ortamda yapmanızı sağlayan e-Devlet sistemi, resmi işleyişte önemli avantajlar sunuyor. Dijital teknolojinin avantajlarından kamu hizmetlerinde de faydalanılması amacı ile kurulan e-Devlet sistemi, internet ortamındaki vatandaşlık platformudur. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bireyin kendi "e-Devlet sayfası" bulunan platformun kullanımı da her geçen gün yaygınlaşıyor. Çünkü pek çok işlemi doğrudan artık e-Devlet sisteminden yapabiliyorsunuz. Durum böyle olunca genellikle e-Devlet giriş işlemlerini nasıl yapacağınız konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabildiğinizden, araştırma yapmak durumunda kalıyorsunuz. Aslında e-Devlet sistemine giriş işlemleri birkaç farklı alternatifle yapılabildiğinden, herkes için en basit gelen yöntemi kullanabilirsiniz.
E-Devlet Giriş Yöntemleri Nelerdir?
Vatandaşlık sayfasına/bilgilerine ulaşmak, resmi kurumlarda işlem yapmak veya bilgi almak için e-Devlet sistemini kullanmak zorunda kaldığınızda, e-Devlet giriş işlemlerini birkaç farklı yöntemle gerçekleştirebilirsiniz. Buna göre en güncel şekilde e-Devlet sistemi giriş yöntemleri ise;
• e-Devlet şifresi,
• Mobil imza,
• e-İmza,
• T.C. Kimlik Kartı,
• İnternet Bankacılığı,
Şeklindedir. Bu giriş yöntemlerinden herhangi birisini kullanarak, e-Devlet girişini yapabilirsiniz. e-Devlet şifresi ile giriş yönteminin dışındaki tüm giriş yöntemlerinde işlem yapabilme açısından herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. E-Devlet şifresinde ise çok spesifik vatandaşlık bilgisi değişim/güncelleme taleplerinde sınırlama uygulanıyor. Bu kısıtlama temel olarak bireylerin, vatandaşlık bilgilerinin güvenliğinin sağlanması amacı taşıyor.