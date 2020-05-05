2020 Mayıs ayına girdiğimiz şu günlerde KPSS şartsız memur ve personel alım ilanları oldukça fazla şekilde aratılıyor. Bu bağlamda haberimizde Mayıs ayı kamuya ve özele KPSS şartsız memur ve personel alımı ilanlarını belirttik. Özellikle Mayıs ayı askeri alım ilanlarında Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına askeri personel alımları ilanı açıklanacak mı merak ediliyor. Bir çok Bakanlık, kamu kurumu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Mayıs ayında istihdam edilmek üzere çok sayıda işçi, personel ve memur alımı yapacak. Farklı eğitim düzeylerinde gerçekleşecek olan istihdamlarda, geçici sürede ve daimi sürede de görevlendirilecekler.