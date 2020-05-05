ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?

Asgari ücret desteği ilk olarak 2016 yılında yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile yürürlüğe giren ve sonrasında 2017, 2018, 2019 yıllarında çıkarılan kanun maddeleri ile 5510 sayılı kanuna eklenen geçici maddeler ile uygulama devam ettirilmiştir.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Asgari ücrette yapılan yeni artışla birlikte özellikle işverenleri yakından ilgilendiren asgari ücret destek rakamları şu şekilde oldu:

"2019 yılında 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 101 TL, 500'ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 150 TL olan asgari ücret desteği uygulanmıştır. 2020 için alt mevzuat çalışmaları devam etmektedir."