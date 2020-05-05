Nisan'da aylık bazda yüzde 0.85 artan enflasyon, yıllık bazda yüzde 10.94 ile Kasım 2019'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de yıllık bazda yüzde 6.71'e düştü. Nisan'da TÜFE'de aylık bazda en dikkat çekici artışlar yüzde 4.08 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2.53 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti.
Ana harcama grupları itibarıyla Nisan'da en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 1.83 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 46.18 ile sarımsakta gözlenirken, bu ürünü yüzde 37.5 ile kuru soğan, yüzde 31.02 ile patates takip etti. Nisan'da en fazla düşüş yüzde 43.57 ile patlıcan ve yüzde 36.99 ile salatalıkta yaşandı.
Ana harcama grupları itibarıyla Nisan'da en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 1.83 ile ulaştırma olarak kayıtlara geçti. Aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 46.18 ile sarımsakta gözlenirken, bu ürünü yüzde 37.5 ile kuru soğan, yüzde 31.02 ile patates takip etti. Nisan'da en fazla düşüş yüzde 43.57 ile patlıcan ve yüzde 36.99 ile salatalıkta yaşandı.