VakıfBank, bireysel ve kurumsal müşterilerine ülke çapına yayılan 900'ün üzerinde şubesinin yanı sıra ileri teknolojiyle desteklenen alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla hizmet sunmaktadır. VakıfBank'ın ABD New York ve Kuzey Irak Erbil şubelerinin yanı sıra bir de Bahreyn'de kıyı bankacılığı şubesi vardır. Ayrıca, Avusturya'da VakıfBank International AG (Viyana Şubesi ve Almanya'da Köln Şubesi), KKTC'de Tasfiye Halinde World Vakıf UBB. Ltd. ve Kıbrıs Vakıflar Bank. Ltd. olmak üzere yurt dışında üç bankada da iştiraki bulunmaktadır. VakıfBank'ın diğer iştirakleri arasında; Vakıf Faktoring A.Ş., Vakıf Finansal Kiralama A.Ş., Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Vakıf Menkul Kıymet Yat. Ort. A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Vakıf Pazarlama San. ve Ticaret A.Ş., Taksim Otelcilik A.Ş., Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş., Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. bulunmaktadır.

2005 yılında uygulamaya koyduğu Değişim ve Yeniden Yapılandırma Programı'yla kapsamlı bir değişim ve gelişim sürecine giren VakıfBank, iş süreçlerini gözden geçirerek operasyonel işlemleri tek merkezde toplamış, böylelikle tümüyle satış ve pazarlamaya yönlendirdiği şubelerinde hizmet kalitesini artırmıştır. O günden bu yana müşteri odaklı bir anlayışla sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda altyapısını, iş süreçlerini ve hizmet anlayışını daha da geliştirebilmek için adımlar atmıştır. VakıfBank'ın 2008 yılında yenilediği kurumsal kimliği, büyük bir başarıyla gerçekleştirdiği köklü değişim sürecini yansıtmaktadır. Müşteri odaklı bankacılık felsefesi ise 2009 yılının başından itibaren kurumsal tanıtımına eşlik eden "Burası sizin yeriniz" söylemine, 2011 yılında "Halden Anlayan Banka" konsepti eklenmiştir. Tam anlamıyla herkesin, tüm Türkiye'nin yeri olan VakıfBank, "Burası sizin yeriniz" demekten vazgeçmeyerek halden anlamayı bir adım ileri taşımıştır. Liderlik vizyonuna, finansal gücünü ekleyerek 2017 yılında "Yanındaki Güç" söylemini sahiplenen VakıfBank, Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam etmektedir.