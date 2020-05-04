Vakıfbank çok uygun faizle kredi imkanı sağlamıştı. Bu bağlamda kredilere vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi. Vakıfbank 10 bin TL'ye kadar kredi desteği sunacağını açıklamıştı. 0.49 faizli ihtiyaç kredisine başvurular geçtiğimiz ay başlamıştı. Vakıfbank geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara, özellikle asgari ücretlilere, emeklilere, düşük gelir grubundaki vatandaşlara bu desteği sağlıyor. Peki 10 bin ve 5 bin TL 6 ay geri ödemesiz 0.49 faizli kredi başvuru sonucu açıklandı mı? Vakıfbank temel ihtiyaç desteği sonucu ne zaman açıklanacak? Bankaya giderek öğrenebilirsiniz. Vakıfbank şubeleri sabah 09.00'da açılıyor. Bankada mesai akşam saat 17.00'da sona eriyor. Detaylar takvim.com.tr'de yer alacak.
VAKIFBANK SMS İLE BAŞVURU
Vakıfbank tarafındna yapılan açıklamada, Temel İhtiyaç Desteği başvurusunun kısa mesaj yolu ile yapılabileceğine yer verildi. İşte başvuru şekli:
"Aralarında birer boşluk bırakarak DESTEK TCKN ve HANEGELİRI yazıp 5724'e sms gönderebilirsiniz.
Örnek Sms Metni:
DESTEK 11111111111 3000"
SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?
Vakıfbank 5 bin ve 10 bin TL temel ihtiyaç kredisi sonuçları, vatandaşlara kısa mesaj yolu ile iletilecek. Öte yandan internet bankacılığı olanlar, mobil uygulamadan da başvuru sürecini takip edebilir.
SONUÇLAR NE ZAMAN?
Kredi başvurularının başlamasının ardından yüz binlerce kişi, kamu bankalarına müracaat etti ve 10 bin TL 'ye kadar verilen krediden faydalanmak istedi.
NASIL ÖDENECEK?
"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.
ŞUBEYE GİTMEDEN PARA HESAPTA
Kredinin onaylanmasının ardından şubeye gitmeden mobil, internet bankacılığı ve çağrı merkezi kanallarından kredi kullanılarak hesaba yatırılıyor.
ÖRNEK ÖDEME TABLOSU
|
Kredi Tutarı (TL)
|
Toplam Vade
|
Ödemesiz Dönem
|
Taksit Tutarı (TL)
|
10.000
|
36 ay
|
6 ay
|
376
|
7.500
|
36 ay
|
6 ay
|
282
|
5.000
|
36 ay
|
6 ay
|
188
ÖDEME NASIL OLACAK?
10.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
7.500 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
5.000 TL kredi ödemesi nasıl olacak? İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
VAKIFBANK ESNAF KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?
Vakıfbank Esnaflara özel olarak, 36 aya varan vadeler ve uygun faiz oranları ile 20.000 TL den 50.000 TL'ye kadar kredi kullanma avantajı sunuyor. Ayrıca Vakıfbank'tan Esnaflara özel 3 farklı geri ödeme seçeneği de bulunmaktadır. Bunlar;
Sabit taksitli ödeme planı
Değişken taksitli ödeme planı,
Taksit ertelemeli ödeme planı,
Seçeneklerle ödeyebiliyor.
Vakıfbank esnaf destek kredi kampanyasından kredi kullanılabilmesi için ayrıca Businesscard ve Kredili Bankomat ürünü alması ve bankanın kredi haricinde müşterisi olma zorunluluğu da bulunmaktadır.
VAKIFBANK MESAİ SAATLERİ 2020
Vakıfbank şubeleri sabah 09.00'da açılıyor. Bankada mesai akşam saat 17.00'da sona eriyor.
Vakıfbank; hafta sonları, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda hizmet vermemektedir.
VAKIFBANK ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Vakıfbank merkez binası, Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/A-B Ümraniye/İstanbul adresinde bulunmaktadır. Vakıfbank merkez şubesine 0216 724 10 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 724 39 09 faks numarasıyla erişebilirsiniz.
Vakıfbank müşteri hizmetlerine ise 0850 222 07 24 numaralı telefonu tuşlayarak ulaşabilirsiniz.
1954 yılında, vakıf kaynaklarını ekonomik kalkınmanın ihtiyaçları doğrultusunda en iyi biçimde değerlendirmek amacıyla kurulan VakıfBank, o günden bu yana çağdaş bankacılık yöntemleri ve uygulamalarıyla Türkiye'nin tasarruf düzeyinin gelişim sürecine katkıda bulunmaktadır. VakıfBank; "Güçlü Türkiye'nin Lider Bankası" olma vizyonu doğrultusunda, vakıf kültüründen aldığı güçle, kendisine emanet edilen varlık ve değerleri etkin ve verimli yöneterek müşteriler, çalışanlar, hissedarlar ve topluma kattığı değerleri sürekli artırma misyonuyla hareket etmektedir.
Kurumsal, ticari, KOBİ ve tarım bankacılığının yanı sıra bireysel ve özel bankacılık alanlarında da çağdaş bankacılık ürün ve hizmetleri sunan VakıfBank, özellikle bir alanda değil, tüm finansal alanlarda uzmanlaşmış, Türkiye'nin önde gelen bankalarından biridir.
Temel bankacılık ürün ve hizmetlerine ek olarak yatırım bankacılığı ve sermaye piyasası faaliyetlerinde de bulunan VakıfBank, iç ve dış ticaretin finansmanında öncü bir rol üstlenmektedir. Ayrıca, finansal iştirakleri aracılığıyla sigortacılıktan finansal kiralama ve factoring hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede yer alan finansal ürünleri çağın gerektirdiği yüksek teknolojilerle müşterilerine sunmaktadır.
VakıfBank, bireysel ve kurumsal müşterilerine ülke çapına yayılan 900'ün üzerinde şubesinin yanı sıra ileri teknolojiyle desteklenen alternatif dağıtım kanalları aracılığıyla hizmet sunmaktadır. VakıfBank'ın ABD New York ve Kuzey Irak Erbil şubelerinin yanı sıra bir de Bahreyn'de kıyı bankacılığı şubesi vardır. Ayrıca, Avusturya'da VakıfBank International AG (Viyana Şubesi ve Almanya'da Köln Şubesi), KKTC'de Tasfiye Halinde World Vakıf UBB. Ltd. ve Kıbrıs Vakıflar Bank. Ltd. olmak üzere yurt dışında üç bankada da iştiraki bulunmaktadır. VakıfBank'ın diğer iştirakleri arasında; Vakıf Faktoring A.Ş., Vakıf Finansal Kiralama A.Ş., Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Vakıf Menkul Kıymet Yat. Ort. A.Ş., Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Vakıf Pazarlama San. ve Ticaret A.Ş., Taksim Otelcilik A.Ş., Vakıf Enerji ve Madencilik A.Ş., Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş. bulunmaktadır.
2005 yılında uygulamaya koyduğu Değişim ve Yeniden Yapılandırma Programı'yla kapsamlı bir değişim ve gelişim sürecine giren VakıfBank, iş süreçlerini gözden geçirerek operasyonel işlemleri tek merkezde toplamış, böylelikle tümüyle satış ve pazarlamaya yönlendirdiği şubelerinde hizmet kalitesini artırmıştır. O günden bu yana müşteri odaklı bir anlayışla sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda altyapısını, iş süreçlerini ve hizmet anlayışını daha da geliştirebilmek için adımlar atmıştır. VakıfBank'ın 2008 yılında yenilediği kurumsal kimliği, büyük bir başarıyla gerçekleştirdiği köklü değişim sürecini yansıtmaktadır. Müşteri odaklı bankacılık felsefesi ise 2009 yılının başından itibaren kurumsal tanıtımına eşlik eden "Burası sizin yeriniz" söylemine, 2011 yılında "Halden Anlayan Banka" konsepti eklenmiştir. Tam anlamıyla herkesin, tüm Türkiye'nin yeri olan VakıfBank, "Burası sizin yeriniz" demekten vazgeçmeyerek halden anlamayı bir adım ileri taşımıştır. Liderlik vizyonuna, finansal gücünü ekleyerek 2017 yılında "Yanındaki Güç" söylemini sahiplenen VakıfBank, Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam etmektedir.
Kurulduğu günden bu yana faaliyetlerini ülke ekonomisinin büyümesi, gelişimi ve dünya ekonomisiyle bütünleşmesine katkıda bulunmak amacıyla sürdüren VakıfBank, bugün Türk bankacılığında köklü bir geleneğin ve deneyimin simgesi olmuştur. Banka, bundan sonra da sektörünün en iyi hizmet sağlayıcıları arasındaki yerini güçlendirerek sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda hissedarlarına ve ekonomiye daha fazla değer katmak için gerekli olan tüm bileşenlere sahiptir. Sunduğu ürün ve hizmetler, sağladığı güvenle Türkiye'nin lider bankalarından biri olma vizyonuyla hareket eden VakıfBank'ın misyonu, Vakıf kültüründen aldığı güçle; kendisine emanet edilen varlık ve değerleri etkin ve verimli yöneterek müşterilerine, çalışanlarına, hissedarlarına ve topluma kattığı değerleri sürekli artırmaktır.
VakıfBank'ın temel değerleri; güvenilirlik, sosyal sorumluluk, sonuç odaklılık, müşteri odaklılık, yenilikçi olmak, takım olmak, sadakat ve liderlik olarak özetlenebilir. VakıfBank, sosyal sorumluluk bilinciyle, uzun yıllardır spora ve kültür sanat hayatına yaptığı katkılarla örnek bir kurum olarak da Türk finans sektöründe önemli bir role sahiptir.