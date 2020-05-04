Tüm dünya koronavirüsle mücadele ederken Türkiye, virüsle savaşta tedbirleri en başında ve en sıkı şekilde alan ülkelerin başında geliyor. Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan berber, kuaför, düğün salonları, spor salonları ve kafeler gibi kapalı yerlerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Milyonlarca vatandaş arama motorlarında büyük bir merakla "Berber, kuaför, kafe, restoran, cami, AVM, düğün ve spor salonları ne zaman açılacak?" sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Köşesinde gazeteci Abdulkadir Selvi, "İşte normalleşecek sektörler" başlıklı yazısında normalleşme sürecinde atılacak adımları yazdı. Bu anlamda Haziran ayına işaret ediliyor.