3600 Günden Emekli Olmak İçin Aranılan Şartlar Nelerdir?

3600 günden emekli olmak için vatandaşların sigorta başlangıç tarihinin 9 Eylül 1999 ve öncesine ait olması gerekir. Belirlenen tarihten önce ya da bu tarihle birlikte çalışmaya başlamış kişiler erken emeklilik imkanından yararlanabilir. Sigorta başlangıç tarihinde staj tarihi başlangıç olarak kabul edilmez. Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta başlangıcı olanların erken emeklilik için 4500 prim günü ve Mayıs 2008 tarihinden sonra işe girenlerin 5400 prim günü ödemesi yapması gerekir.

Aynı zamanda erken emeklilik için 3600 gün prim günün ödenmesi ve 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmış olması gerekir. Belirlenen prim günü ve sigorta süresinin tamamlanmasıyla birlikte kişinin yaşına bakılarak emeklilik maaşı bağlanır.