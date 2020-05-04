Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buğday, arpa ve bakliyat taban alım fiyatı ile destek primlerini açıkladı. Peki 2020 hububat fiyatları ne kadar oldu? Destek primleri ne kadar? Hububat, buğday, arpa, darı, çavdar, mısır gibi, un yapmaya yarayan (un veren) taneli bitkilerdir. Hububat adı verilen tahıl olarak bilinen bu unlu bitkiler botanikte Buğdaygiller familyasına girer. İklim istekleri bakımından buğday, arpa, çavdar ve yulaf serin iklim tahılları iken; mısır, çeltik, darı ve kuşyemi sıcak iklim tahıllarıdır. Dünyada ekim alanı ve üretim miktarları bakımından en yüksek olan ürün grubu hububattır.