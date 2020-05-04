Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buğday, arpa ve bakliyat taban alım fiyatı ile destek primlerini açıkladı. Peki 2020 hububat fiyatları ne kadar oldu? Destek primleri ne kadar? Hububat, buğday, arpa, darı, çavdar, mısır gibi, un yapmaya yarayan (un veren) taneli bitkilerdir. Hububat adı verilen tahıl olarak bilinen bu unlu bitkiler botanikte Buğdaygiller familyasına girer. İklim istekleri bakımından buğday, arpa, çavdar ve yulaf serin iklim tahılları iken; mısır, çeltik, darı ve kuşyemi sıcak iklim tahıllarıdır. Dünyada ekim alanı ve üretim miktarları bakımından en yüksek olan ürün grubu hububattır.
ÇİFTÇİLERE MÜJDE
Sözlerime yaklaşık 20 gün sonra başlayacak hasat dönemi öncesinde çiftçilerimize vereceğimiz müjdeyle bitirmek istiyorum. Sert ekmeklik buğday alım fiyatını ton başına 1350 liradan 1650 liraya yükseltiyoruz.
Arpa alım fiyatını 1275 liraya çıkartıyoruz. Ayrıca çiftçilerimize hububatta ton başına 230 lira prim ve destek ödemesi yapıyoruz. Ton başına bakliyat alım fiyatlarını da kırmızı mercimekte 3500 lira, yeşil mercimekte 3200 lira olarak belirledik. Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 liradır.
2020 HUBUBAT FİYATLARI VE DESTEK PRİMLERİ NE KADAR?
- Sert ekmeklik buğday taban alım fiyatı ton başına 1,350 TL'den 1,650 TL'ye çıkarıldı.
- Arpa için taban alım fiyatı ise ton başına 1,100 TL'den 1,275 TL'ye yükseltildi.
- Hububatta ton başına prim ve destek ödemesi ise 230 TL olarak belirlendi.
- Ton başına bakliyat alım fiyatları da kırmızı mercimekte 3,500 TL, yeşil mercimekte 3,200 TL, nohutta ise 3,350 TL olarak belirlendi.
- Bakliyattaki prim ve destek ödemesi de ton başına 800 TL olarak açıklandı.
HUBUBAT NEDİR?
Hububat, buğday, arpa, darı, çavdar, mısır gibi, un yapmaya yarayan (un veren) taneli bitkilerdir. Hububat adı verilen tahıl olarak bilinen bu unlu bitkiler botanikte Buğdaygiller familyasına girer. İklim istekleri bakımından buğday, arpa, çavdar ve yulaf serin iklim tahılları iken; mısır, çeltik, darı ve kuşyemi sıcak iklim tahıllarıdır. Dünyada ekim alanı ve üretim miktarları bakımından en yüksek olan ürün grubu hububattır.