65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni hangi günler saat kaçta? 65 yaş üstü - 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

65 YAŞ ÜSTÜNE HAFTA SONU İZNİ Mİ GELİYOR?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yapılacak kabine toplantısından sonra açıklaması beklenen 65 yaş üstüne sokak izni, belli kurallara bağlı olacak. İllerin ve ilçelerin yaşlı nüfus yoğunluğuna bakılarak, bu izinler yaş kademelendirmesi yapılarak kullandırılacak. Bu konudaki yetki, il pandemi kurullarında olacak. Her il 65 yaş üstü vatandaşlara getirilecek izinlerle ilgili şartları belirleyebilecek.

Örneğin, Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşlı nüfus daha yoğunsa, bu bölgedeki 65 yaş üstü vatandaşların tamamı aynı anda sokağa çıkamayacak. 65-70 yaş arası ile 70 yaş üstü ayrı ayrı saatlerde sokağa çıkabilecek. Kademeli olarak sokağa çıkılacaksa, bu kişilerin izin saatleri 3 saatten az olabilecek. Yaş gruplarına göre izin süresinin birer saat olabileceği belirtiliyor.