Ödeme Günleri :

Ödemelerde oluşabilecek yığılmaları önlemek amacıyla;

• Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her dönemin 5 inci günü.

• Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her dönemin 6 ıncı günü.

• Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her dönemin 7 inci günü.

• Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her dönemin 8 inci günü.

• Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her dönemin 9 uncu günü.

Ödeme yapılmaktadır.

Uyarı!

Aylıkların bağlanmasında ve ödenmesinde kullanılan bütün belgeler, her türlü vergi ve resim ödemelerinden muaftır.

Nafakaya ilişkin haklar saklı kalmak kaydıyla, 2022 sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıklar kişinin rızası olsa bile haczedilemez, başkasına devir ve temlik edilemez.