Hayat Eve Sığar uygulaması sosyal medyada bir anda çok konuşulan popüler konular arasına girdi. Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan #HayatEveSığar Mobil Uygulaması Android ve App Store platformlarında yayına başladı. Peki, Hayat Eve Sığar uygulaması nedir, ne işe yarıyor? Hayat Eve Sığar uygulaması nereden indirilir? Sağlık Bakanlığınca hizmete sunulan, mobil marketlerden ücretsiz indirilebilen "Hayat Eve Sığar" uygulaması ile artık maske kodu alınabilecek. Yeni uygulama sayesinde dağıtımın hızlanması bekleniyor. Hayat Eve Sığar üzerinden ücretsiz maske kodu almak isteyenler araştırma yapmaya başladı. İşte Hayat Eve Sığar uygulamasından maske kodu nasıl alınır? Ücretsiz maske kodu nasıl alınır?
UYGULAMA RİSK DURUMUNU ANLIK GÖSTERİYOR
Pandemi döneminde bilişim ve teknolojinin sunduğu imkanlardan en üst düzeyde faydalanan ve tüm süreci sağlık bilişim sistemleri üzerinden kontrol ve takip eden Bakanlığın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulamasıyla vatandaşlar, hem kendi sağlığını takip edebilecek hem de çevresindeki risk durumunu anlık görebiliyor.
HASTANE, ECZANE, MARKET GİBİ YERLER DE GÖSTERİLİYOR
Uygulamadaki harita üzerinde, risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor.
Vatandaşlar, onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyor. Bu şekilde sevdikleri kişilerin de riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyor.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu da uygulama üzerinden incelenebiliyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI "HAYATEVESIĞAR" AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, "Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlarımızı Yeni Koronavirüsü (Covid-19) konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirilen mobil uygulamadır.
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması ile telefon numaranız ile doğrulama yaparak adım adım size sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı anlamında vermiş olduğunuz şikayetlerinize göre değerlendirilerek nasıl davranmanız gerektiğine göre yönlendirme alabilirsiniz. Vermiş olduğunuz cevaplara göre yönlendirmeler sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir.
Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabilir, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu görebilirsiniz.
Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görebilir, takip edebilir ve bulundukları bölgelere göre risk durumlarını görebilirsiniz." denildi.
HAYAT EVE SIĞAR uygulamasını indirmek için:
https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.hayatevesigar##normallink#