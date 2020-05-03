Kamu kurumlarında çalışan taşeron işçiler ile belediye bünyesinde çalışan taşeron işçilere tayin hakkı konusu uzun süredir gündemde. Peki tüm işçilere 2020 yılı Toplu İş Sözleşmesi kapsamında tayin hakkı sağlanacak mı? Kimler tayin hakkı elde edecekler? 2020 yılı toplu sözleşme görüşmeleri için geri sayım devam ediyordu. Yapılan açıklamada belediyelerde çalışan işçilerin toplu sözleşmelerinin 30 Haziran 2020 'de, diğer kurumlarda çalışan işçilerin toplu sözleşmeleri ise 31 Ekim 2020 'de yapılacağı bildirilmişti. Yeni Ekonomi Planında , eski enflasyona göre değil, yeni yılda beklenen enflasyona göre TİS görüşmelerinde zammın masaya yatırılacağına karar verilmişti.
ZAM ORANINA ENFLASYON ETKİSİ
2018 yılından bu yana YHK ile imzalanan TİS 'e bağlı olarak yılda yüzde 8 oranında maaş zammı alan işçiler, yüksek enflasyon karşısında oldukça kayıp yaşadı. Bu sorunun çözülmesi için çeşitli mecralarda seslerini duyurmaya çalışsalar da çözüm için Toplu Sözleşme görüşmeleri işaret edildi.
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada ise 2020 yılı TÜFE tahmini 9,98 olarak açıklandı. 2021 yıl sonu enflasyonu beklentisi ise 9,51 olarak açıklandı. 2022 TÜFE beklentisi ise 8,52 olarak açıklandı.
BEKLENEN ENFLASYONA GÖRE ZAM
Yeni Ekonomi Planında , eski enflasyona göre değil , yeni yılda beklenen enflasyona göre TİS görüşmelerinde zammın masaya yatırılacağına karar verilmişti. Buna göre bakacak olursak Belediye işçileri ile 4/D'li işçilere maaş zamları , 2021 için beklenen 9,51 'lik enflasyona göre hesaplanacak. 2023 maaş zammı için ise beklenen 8.52 'lik TÜFE 'ye göre bir hesaplama yapılacak.
ERTELEME DUYURUSU
Geçtiğimiz gün Resmi Gazete 'de yayımlanan duyuruda , korona nedeniyle toplu sözleşme görüşmelerinin ertelendiğine yer verildi. Bu erteleme duyurusu belediye işçilerini kapsamaktadır. Toplu sözleşmeler Temmuz ayına kadar olmayacak. Bu nedenle belediye işçilerinin toplu sözleşmeleri , korona salgınının durmasını bekleyecek.
Eğer bir 3 aylık erteleme daha olmazsa belediye işçilerinin sözleşmelerinin Ağustos ayında, diğer işçiler için ise daha önce açıklanan 31 Ekim 2020 tarihinde TİS görüşmelerinin başlaması bekleniyor.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda yapılması beklenen en önemli düzenleme yüzdelik dilim ile ek zam. Yüzdelik dilim konusunda açılan davalar ve bu davalardan sonra işçiler lehine alınan kararlar bulunuyor. Bu kararların ardından bir işçi sendikası tüm çalışanları adına dava açmayı hazırlandığını duyurdu. Tüm taşeron işçiler bu konuda herhangi bir dava sürecine girilmeden Çalışma Bakanlığı'nın bu konuda adım atmasını bekliyorlar.
TAŞERON İŞÇİLERE TAYİN HAKKI
2020 yılı içerisinde yapılacak olan görüşmelere katılacak olan işçi sendikası mali konuların yanında sosyal haklar konusunda işçilerin talebini iletecek.
Bu noktada ele alınması beklenen tayin hakkı da görüşmelerde yer alacak. KHK ile kadroya alınan taşeron işçilerin mali ve sosyal hakları o dönem yayımlanan bir genelge ile belirlenmiş ve uygulamaya konmuştu. Bu alanda 2020 yılı görüşmeleri ilk defa taleplerin iletileceği görüşme olacak.
MAHKEME KARARI!
Belediye ve kamu taşeron işçilerin TİS görüşmelerinde, Çalışma Bakanlığı'na tayin konusunda alınan kararlar sunulabilir.
Daha önce eşinin farklı şehirde olduğunu belirten bir taşeron işçi farklı şehre atanmıştı. Bu hususun genel bir hak olması için görüşmelerde dile getirilmesi ve üzerinde durulması bekleniyor. Bu noktada tüm taşeron işçilere, eşi kamuda çalışanlara ve özel durumu olanlara tayin hakkı gibi seçenekler masada.
950 BİN 4/D KAMU TAŞERON İŞÇİYE BEKLENEN ENFLASYONA GÖRE ZAM
Yeni Ekonomi Planında , eski enflasyona göre değil , yeni yılda beklenen enflasyona göre TİS görüşmelerinde zammın masaya yatırılacağına karar verilmişti.
Belediye işçileri ile 4/D'li işçilere maaş zamları, 2021 için beklenen 9,51 'lik enflasyona göre hesaplanacak. 2023 maaş zammı için ise beklenen 8.52 'lik TÜFE 'ye göre bir hesaplama yapılacak.
YAPILMASI MUHTEMEL ZM ORANLARI
Yüzde 10 Zam: Taşeron işçilere 2020 enflasyon hedefi artı yüzde 1.5 refah payı.
Yüzde 12 Zam: 2019 yılı enflasyon oranları
Yüzde 15 Zam: 2020 yılı sonunda enflasyonun yüksek çıkması durumunda olabileceği konuşuluyor.
Yüzde 17.5 Zam: Yüzde 4 oranında ki zamların telafisi için bu oranda bir zam yapılabileceği de iddialar arasında.
4D KADROSU NEDİR?
4D kadrosu 657 Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma şekillerinden bir tanesidir. 657 DMK'nın 4. Maddesinde çalışma şekilleri madde madde sayılmıştır. Bu kapsamda 4. maddede A, B, C ve D maddelerinde bütün istihdam şekilleri sayılmıştır.
4D işçileri bu kadro tanımlamasından bir tanesidir. Ancak 696 sayılı KHK ile 4C tamamen ortadan kaldırılmıştır. 4C'ler şuan 4B 'ye geçirilmektedir.
Kamuda görev yapan personel türleri 657'nin 4. Maddesinde sayılmıştır. Bu maddeye göre : kamu hizmetleri memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür açıklaması vardır.
Her bir görev unvanı ise A,B,C ve D maddelerinde açıklanmıştır. Bu durumda her bir görev tanımı 4A, 4B, 4C ve 4D olarak belirtilmiştir. Sürekli çalıştığınız kurumlarda ki bu rakamlı ifadeler esasen bunu ifade etmektedir.
4D İŞÇİLERİN TAYİN HAKKI OLACAK MI?
4D işçilerin eğitimlerinden dolayı eğitim mazeret tayin hakkı olacak mıdır?
4D personelin sağlık mazereti yada eş mazeret hakkı olacak mıdır?
4D lerin can güvenliği gibi nedenlerle naklen atanma hakkı olacak mıdır?
Boşanma, eşinin ölümü gibi nedenlerle 4D li personele tayin hakkı verilecek mi?
Kurumlarına göre 4D lere de dönem tayin hakları verilecek midir?
4D İŞÇİLERİN İZİN HAKLARI NASIL OLACAK?
4D işçiler hakkında merak ettiğimiz bir diğer husus ise izin haklarının nasıl olacağıdır. Özellikle ücretsiz izin haklarının ve doğum izin haklarının nasıl düzenleneceğini merak ediyoruz. Doğum yapan bir 4d işçinin doğum sonrası izin süresi ne kadar olacak ve ücretsiz izin hakkı olacak mı?