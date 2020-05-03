5 Mayıs Şok Market aktüel kataloğu! Şok Market'in fırsat kataloğu belli oldu. Şok Market ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya devam ediyor. Birçok kişi aktüel ürünlerin neler olduğunu arama motorlarından araştırmaya devam ediyor. Şok aktüel kataloğunu sizler için araştırdık. İşte, 5 Mayıs Şok Market aktüel kataloğu! Bu hafta Şok Markete neler geliyor? Şok Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00'da başlamaktadır. Akşam kapanış saati olan 21.00'a kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder. Şok Marketlerde öğle molası yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile 1 saatlik ara vermektedir.
ŞOK MARKET HAKKINDA
1995 yılında kurulan Şok Marketler T.A.Ş., 2011'in Ağustos ayında Yıldız Holding yani Ülker tarafından Gözde Girişim liderliğinde bir konsorsiyum tarafından satın alındı. Satışla birlikte konseptini tamamen yenileyen Şok Market, mağazalarını baştan sona yeniledi, tüketicilerin bildiği ve alıştığı markalı ürünleri uygun koşullarla müşterilerine sunmaya başladı. Ülker, Migros tarafından kurulan Şok marketler ile birlikte Sabancı'da olan DİA-SA marketlerini de satın alarak ŞOK adı altında birleştirdi.
Satın alma sürecinin ardından yapılan konsept yenileme çalışmaları ile birlikte içki satışı kaldırılmıştı. Şok market CEO'su Uğur Demirel'in verdiği bilgiye göre 2017 yılı sonunda mağaza sayısını 5.000'e yükseltilmesi planlanıyor.