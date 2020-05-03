Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısının en önemli başlığı normalleşme takvimiydi. Bayram sonrası, "yüzde 100 normalleşme" olmayacak ama kademeli bir geçiş dönemi söz konusu olacak. Uçak seferleri başladı mı? Oteller ne zaman açılacak? Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı? Oteller için yapılan açıklamada otellerin Mayıs ayı sonunda açılmaya başlanacağına yer verildi. Oteller açıldıktan sonra kapasitesinin yarısından fazla müşteri kabul etmeyecek. Açık büfe yemekler olmayacak ve her şey dahil sistem kaldırılıp butik hizmetler verilecek.
NORMALLEŞME TARİHİ BELLİ OLDU
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışma kapsamında; bakanlıklar, Diyanet, YÖK gibi kuruluşlardan hem ulusal anlamda hem de yerel anlamda atılacak adımlar ele alınıyor. Bayram sonrası normalleşmenin, "yüzde 100 normalleşme" olmayacağına dikkat çekiliyor. Aşı ortaya çıkana kadar hayat tamamen normale dönemeyecek, bu nedenle kademeli bir geçiş dönemi söz konusu olacak. İşte Milliyet'ten Kıvanç El'in haberi...
Başkan Erdoğan açıklayacak
Tüm alanlarda ortaya çıkan planlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından dönem dönem açıklanacak.
OTELLERE SERTİFİKA
Dünyada ilk kez uygulanacak sertifikasyon sistemine göre otellerin sosyal mesafeye göre kademeli olarak açılması planlanıyor.
OTELLER NE ZAMAN AÇILACAK?
Yapılan açıklamada otellerin Mayıs ayı sonunda açılmaya başlanacağına yer verildi. Oteller açıldıktan sonra kapasitesinin yarısından fazla müşteri kabul etmeyecek. Açık büfe yemekler olmayacak ve her şey dahil sistem kaldırılıp butik hizmetler verilecek.
Salgından önce birçok ülkeye olan uçuşlar iptal edilmiş olup özellikle son bir buçuk aydır hiç uçak seferi olmamıştı. Bu konu ile de ilgili olarak dış turizmde canlanmanın ise ağustos ayının sonuna doğru başlaması beklendiğini ifade eden bakan, eylülde ise bu hareketliliğin artması hedeflendiğini ve sadece gelişine izin verilen ülke vatandaşlarının Türkiye'ye girişine izin verileceğini açıkladı. Bu süreçte uçaklarda orta koltuğun boş bırakılması, yemek servisine sınırlama, internet üzerinden bilet satış olanağı gibi uygulamalar zorunlu olacak.
UÇAK SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK
Otellerin açılması sonrası uçuş seferleri de başlayacak Uçaklarda orta koltuk boş kalacak ve yemek servislerinde sınırlama olacak. İnternet üzerinden bilet satışına teşvik planı yapılacak.
ŞEHİRLERARASI SEYAHAT
Seyahat yasağının bayram sorası da bir süre daha sürmesi ancak izinlerin kolaylaştırılması planlanıyor.
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?
Henüz bu konuda resmi makamlar tarafından net bir açıklama yapılmadı. Hali hazırda 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışlar yasak! Lakin bu durumun istisnaları mevcut! Şehirler arası seyehat edebilmek için seyahat izin belgesi başvurusunda bulunup izin verilen vatandaşlar şehirler arası seyahat edebilecek. Birinci dereceden yakınını kaybedenler, terhis olanlar gibi özel durumu olan vatandaşlar 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a izin belgesi ile giriş çıkış yapabilecek
Bunun yanı sıra gıda, ilaç vb gibi önemli ihtiyaçlar için yasak söz konusu değil. Gıda ve İlaç getiren araçların şehir giriş-çıkış engeli bulunmuyor