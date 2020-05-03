ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Kurulan özel ekip, ilk olarak lokanta ve restoranlarda oturma düzenini , AVM 'lerin havalandırılması ve okullarda sıralar arasında olması gereken mesafe ile ilgili çalışmalar yürütüyor.

İLLERE GÖRE TEDBİRLER ALINACAK

Sağlık Bakanlığı kaynakları, illere göre tedbirlerin farklı olacağını açıklayarak , "Maske kullanımının hangi hâllerde mecburi olduğuna, kapalı yerlerdeki havalandırma sisteminin nasıl olacağına, lokantaların hangi durumda hizmet vereceğine, okullardaki sıra düzeni ve teneffüslerin her sınıf için ayrı olmasından, turizm tesislerinde alınacak tedbirlere kadar her alanda yeni kurallar belirleniyor. Kalabalıkların oluşmasına yol açacak hiçbir uygulamaya izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.