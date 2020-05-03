Altın fiyatları özellikle koronavirüsünün piyasalar üzerindeki etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Altınla ilgili yorumlara dev bankadan bir yenisi daha eklendi. Altın fiyatları yerli yabancı bir çok yatırımcının odak noktası haline geldi. Altın fiyatları yerli yabancı bir çok yatırımcının odak noktası haline geldi. Altın fiyatlarında küresel artış isteği, haftanın ortasında devam ediyor. 1688 dolar seviyelerinde fiyatlanan altın vadeli işlemler piyasasında alım isteği devam ederken, teknik göstergeler alım bölgesinde seyretmeyi sürdürüyor.
ALTIN FİYATLARI 2 BİN DOLARI GEÇECEK!
Citigrup, altın fiyatlarının tarihi bir seviye olan 2 bin dolar bandını aşarak yeni zirveler arayışına geçeceğini belirtti. Banka analistlerine göre altın fiyatları küresel ve yerel konjektörde bulunan tedirginli ve ticari savaş ortamında nemalandığını ve bu seviyeden güçlenerek çıkacağını belirtti. Bankanın hazırladığı notta, finans kurumlarının kredi destekleri pay piyasalarında görülen düzeltme ve yeniden değerlemelerin yanında Merkez Bankalarının ve süper zenginlerin kuvvetli alımlarının etkili olduğunu belirtti.
Yabancı bankanın altın yorumu ve tahminin den hareketle 2011 yılında 1921 dolar ile tarihi seviyesini gören altın için 2020 ve 2021 yılında bu rekoru egale edeceğini belirtti. Citigroup İnc. altın fiyatlarının 2021 yılında 2 bin doların üzerine çıkacağını ve bu seviyeden dengelenme sağlayarak yeni zirvelere ulaşacağını tahmin ediyor.
ALTINDA VATANDAŞIN YENİ HEDEFLERİ VE UZMAN YORUMLARI
Altın fiyatlarında küresel artış isteği, haftanın ortasında devam ediyor. 1688 dolar seviyelerinde fiyatlanan altın vadeli işlemler piyasasında alım isteği devam ederken, teknik göstergeler alım bölgesinde seyretmeyi sürdürüyor.
Altın vadeli işlemlerde kalıcı olarak aşılamayan 1700 dolar direnci büyük önem arz ediyor. 1700 dolar üzeri kapanışlarda 1740 – 1780 – 1800 dolar fiyatlarına doğru hareket isteği artabilir. Altında yaşanacak küresel ralli mevcut dolar kuru seviyeleri ile 363 – 375 TL fiyatlarını hedefe alabilir.
Vatandaşın altın yorumu ve beklentisi 2020 yılında 400 TL hedef fiyata revize edilirken, yılsonu tahminlerinin henüz Nisan ayında gerçekleşmesi ile uzmanlar temkinli olarak altında yükselişin sürmesini öngörüyor. Ons bazında 1850 – 1900 dolar altın tahminleri için görüş aktaran uzmanlar, beklenen 1700 dolar direncinin aşılmaması halinde 1650 dolar seviyesine kadar geri çekilme bekliyor.
Mevcut değerlendirmeler eşliğinde altın vadeli işlemler piyasasında süren artışı dolar kurunun desteklemesi ile gün içi 366 – 370 TL fiyatları altında hedefe giriyor. Direnç testinin başarısız olması halinde ise 355 – 349 TL seviyelerine kadar gram altında geri çekilme gözlenebilir.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
SERBEST PİYASADA ALTIN
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 artışla 383,00 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 621,00 lira, Cumhuriyet altını 2.544,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 yükselişle 383,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 384 BİN 860 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 382 bin 250 lira, en yüksek 386 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 384 bin 860 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 732 milyon 420 bin 153,08 lira, işlem miktarı ise 1.938,55 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 739 milyon 704 bin 134,67 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
PETROL YÜKSELİYOR, ALTIN DÜŞTÜ
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin günde toplam 9.7 milyon varillik 1 Mayıs'ta başlayacak üretim kısıntısına saatler kala petrol fiyatları yükseldi.
Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) son raporunda, Covid-19 pandemisine karşın, talebinde yüzde 1.0 artış gerçekleştiğinin ortaya koyulmasına karşılık, küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak altın fiyatlarının yönü aşağıya döndü.
Gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 9.25 artışla 26.69 dolara, ABD Batı Teksas hafif petrolün varil fiyatı da yüzde 10.17 artışla, uzun süredir ilk kez 20 doları aşarak 21.34 dolara yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.39 düşüşle 15.09 dolar,
- altın, yüzde 0.62 düşüşle 1,702.30 dolar,
- bakır, yüzde 0.72 artışla 5,246.00 dolar,
- platin, yüzde 0.53 düşüşle 776.07 dolar,
- paladyum yüzde 0.80 artışla 1,970.05 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada ise gram altın 382 liraya, çeyrek altın 627 liraya, Cumhuriyet altını da 2,508 liraya düştü.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.