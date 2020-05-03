0.49, 0.69 0.87 faiz oranı ile taşıt kredisi ile Mayıs ayında güzel kampanyalar vatandaşları cezbediyor. Yükselen fiyatlara rağmen araba sahibi olmak isteyen kişilere yönelik olarak otomobil markalarının Mayıs ayı kampanyaları da açıklandı. Faizsiz kredi müjdesi gelirken bazı markalarda ise 0.49 ve 0.69 faiz oranı ile kredi imkanı sunuldu. Bankaların en düşük araç kredisi faiz oranı ise yüzde 0.87 oldu! Sıfır araç kampanyaları 2020 Yılı Mayıs Ayı itibariyle başladı. Araç almak isteyen kullanıcıların gözü ve kulağı sıfır araç kampanyalarında. Araç satın alacak müşteriler için bankalar uygun kampanyaları başlatmış oldu. Ünlü araba markalarının Mayıs ayı kampanyalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Ünlü araba markalarının Mayıs ayı kampanyalarını aşağıda bulabilirsiniz.
2020 Mayıs Ayı Kia Kampanyaları
2020 Mayıs Ayı Honda Kampanyaları
Yeni Civic Sedan İçinde Honda'nın yenilikçi ruhu ve kusursuz teknolojisini barındıran Yeni Civic Sedan'lar Ocak ayında 60.000 TL, 18 ay ve %0.49 faiz fırsatıyla Honda Showroomlarında sizi bekliyor.
2020 Mayıs Ayı Nissan Kampanyaları
Yeni Nissan Micra ve Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modeli* Nissan Qashqai'de 50.000 TL için 18 ay %0,59 faiz fırsatı** Mayıs ayı boyunca sizi bekliyor. * Nissan Qashqai, Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı satış verilerine göre 2007-2019 yılları arasında Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modelidir. ** Kredi kampanyası belirtilen modeller için Qashqai'de 1.3 Tekna ve Sky Pack otomatik, 1.5 Visia otomatik ve 1.5 Tekna düz vites hariç NisKasko veya Uzatılmış Garanti alımlarında geçerlidir.
2020 Mayıs Ayı Ford Kampanyaları
Faiz farkı ödemeden, yeni bir Ford otomobil sahibi olun. Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında Kasko, Ford Güvence veya bakım paketi ile satın alımında geçerli; - Ford Fiesta ve Ford Focus Titanium model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 12 ay %01 faiz, - Ford Tourneo Courier Journey model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 72.000 TL, 36 ay, %0,49, - Ford Kuga, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli; 60.000 TL, 24 ay, %0,992 faiz kampanyaları Ford yetkili satıcılarında.
2020 Mayıs Ayı Skoda Kampanyaları
Kodiaq Kampanyaları; Karakteristik duruşu, üstün teknolojik özellikleri, şehir ve arazi koşullarındaki yetenekleriyle öne çıkan SKODA Kodiaq modellerinde: %4'e varan kampanya indirimi Karoq Kampanyaları; SKODA'nın şehirli SUV modeli SKODA Karoq'a özel: %7,5'e varan kampanya indirimi Superb Kampanyaları; SKODA'nın amiral gemisi Superb modeline özel, %6'ya varan kampanya indirimi Octavia Kampanyaları; Ayırt edici tasarımı, yüksek verimli motorları, gelişmiş multimedya ara yüzü ile Octavia modellerine özel: %6'ya varan kampanya
2020 Mayıs Ayı Opel Kampanyaları
Opel modellerinde 120 bin TL'ye varan %0,99 faizli kredi tekliflerinden hemen yararlanın.
YENİ CORSA 60.000 TL, 20 Ay, %0 ,99 kredi seçeneği
YENİ ASTRA HB 120.000 TL, 20 Ay, %0,99 kredi seçeneği
GRANDLAND X 90.000 TL, 20 Ay, %0,99 kredi seçeneği
CROSSLAND X 90.000TL, 20 Ay, %0,99 kredi seçeneği
COMBO 90.000 TL, 20 Ay, %0,99 kredi seçeneği
PSA Finans ayrıcalığı ile araç tutarının %100'üne kadar kredi imkanı
ASTRA SEDAN 60.000 TL, 20 Ay, %0,99 kredi seçeneği
INSIGNIA 120.000 TL, 20 Ay, %0,99 kredi seçeneği
2020 Mayıs Ayı Citroen Kampanyaları
Citroen Türkiye'nin yeni kampanyası kapsamında, tüm Citroen modelleri, dört ay ötelemeli 50 bin TL'ye özel 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneğiyle ve ayda 1.600 TL taksit imkanı ile satışa sunulacak. Açıklamada, yeni Citroen C5 Aircross SUV'un, dört ay ötelemeli 50 bin TL'ye özel 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ve ayda bin 600 TL taksit imkanı ile satışa sunulacağı, Citroen C3'ün, dört ay ötelemeli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ile ayda bin 600 TL taksit imkanı ve 119 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı, Citroen C3 Aircross SUV'un, dört ay ötelemeli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz seçeneği ile ayda bin 600 TL taksit imkanı ve 144 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı aktarıldı.
Berlingo'ya dört ay ötelemeli 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 faiz ile sahip olunabileceği belirtilen açıklamada, BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroen hafif ticari modellerine 50 bin TL için 40 ay yüzde 0,79 ile sahip olmanın mümkün olacağı kaydedildi.
2020 Mayıs Ayı Fiat Kampanyaları
Şimdi Egea Sedan 97.900 TL'den başlayan fiyatlar ve %0,69 Faiz Fırsatı ile! 97.900 TL, Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatıdır. Egea Ailesi ve Panorama Ailesi modellerinde maksimum 50.000 TL tutarında, 24 ay vadeye kadar, 0.69% faiz oranı ile kredi kullanılabilir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre ve de kredinin kullanılacağı Kamu Bankalarına göre farklılık gösterebilir.
İlanda belirtilen kampanya koşulları Fiat ve kredinin kullanılacağı kamu bankasının onayı ile geçerlilik kazanır. Fiat ve kredinin kullanılacağı kamu bankasının önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Kampanya 02.04.2020-15.04.2020 tarihleri arasında geçerlidir. 2020 Model Fiat 500X araçlar 164.900 TL'den başlayan fiyatlarla. 164.900 TL, 2020 model Fiat 500X Urban 1.0 FireFly 120 HP MT versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatıdır. 25.000 TL, 2020 model Fiat 500X Cross Plus 1.6 M.Jet 120 HP DCT ve Sport 1.3 FireFly 150 HP DCT versiyonlarında uygulanan indirim tutarıdır.
Sıfır otomobil alırken dikkat etmeniz gerekenler
İkinci el otomobil almak istemeyip sıfır otomobillere yönelen vatandaşlar zaman zaman kafalarında belirli sorular beliriyor. Peki, sıfır otomobil alırken nelere dikkat edilmeli? İşte sıfır otomobili tercih ederken kullanacağınız veriler.
Karşılaştırmalar yapın
Her firmanın ayrı bir fiyat skalası vardır. İster bayii gezerek isterseniz internetten araştırarak fiyat karşılaştırması yapabilirsiniz.
Test sürüşü önemli
Bayilerin birçoğu test sürüşü yapmanıza izin verir. Test sürüşleri sizlerin otomobili daha iyi tanımanızı sağlar. "Araç nasıl tepki verir, yol tutuşu nasıl, kullanımı kolay mı?" sorularına yanıt bulursunuz.
Kontrol edin
Her şey hallolduktan sonra aracınızı teslim alacaksınız, belgelerini, aracın satın aldığınız özellikte mi olduğu, ek talepleriniz yerine getirilmiş mi gibi durumları kontrol edin.