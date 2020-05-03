Korona virüsü hayatı olumsuz etkilerken vaka sayısı da gün geçtikçe düşüyor. İçişleri Bakanlığı tarafından ülkemizde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında spor salonları, kafeler, düğün salonları, kuaför ve berberler gibi bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Şimdi binlerce iş yeri sahibi düğün salonu, sinema, AVM, kafe, tiyatro, berber ve kuaförler ne zaman açılacak? Sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor.
KAFELER, SPOR SALONLARI, KUAFÖR, BERBER VE KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafeler, kuaför, berber ve düğün salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Konuya dair resmi kurumlardan açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmenin hangi tedbirlerle yapılacağı ile ilgili Bilim Kurulu'ndan birtakım görüşler alındığına işaret ederek, "Bunlar ilgili birimlerde tartışılarak, daha sonra bu kararlar açıklanmış olacak. Özellikle bu ay boyunca birtakım tedbirleri devam ettirerek nasıl bir normalleşme yapılacağı ile ilgili hazırlıklar tamamlanınca açıklamalar ilgililerce yapılmış olur." şeklinde konuştu.
KORONAVİRÜS SALGINI SONRASI ADIM ADIM NORMALLEŞME TAKVİMİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yürütülen çalışma kapsamında; bakanlıklar, Diyanet, YÖK gibi kuruluşlardan hem ulusal anlamda hem de yerel anlamda atılacak adımlar ele alınıyor.
Bayram sonrası normalleşmenin, "yüzde 100 normalleşme" olmayacağına dikkat çekiliyor. Aşı ortaya çıkana kadar hayat tamamen normale dönemeyecek, bu nedenle kademeli bir geçiş dönemi söz konusu olacak.
İLK AŞAMA AVM
İlk aşamada AVM'lerde bulunan mağazaların mayıs ortasında açılmaya başlayabileceği ancak AVM'lerdeki restoran ve çocuk oyun alanları İçişleri Bakanlığı kararıyla açılabilecek.
AVM'LER KADEMELİ ÇALIŞACAK
Kabinede ele alınacak planlamaya göre vaka sayılarının az olduğu küçük şehirlerde AVM'lerin ve restoranların kademeli olarak açılması öngörülüyor. Kurban Bayramı'na kadar geçecek iki aylık dönemdeki sahadaki duruma göre normalleşmenin eğitim, ulaştırma, sağlık alanında kademeli olarak genişletilmesi ve virüs öncesindeki döneme dönülmesi planları da kabinenin gündemi arasında olacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da mayıs ayı sonundan başlayarak normalleşmesi planlanan turizm sezonunda otellerde uygulanacak kurallar, açık büfenin sonlandırılması, odaların belli süre boş bırakılması, tesislerdeki yeni hijyen kriterleri ve hazırlıkları süren sertifikasyon çalışmalarıyla ilgili Erdoğan'a brifing verecek.
RESTORAN VE BARLAR
AVM dışındaki restoranlar ve barların da oturma düzeni güncellenerek açılabileceği ancak disko ve benzeri konser alanı içeren mekanların ise bir süre daha açılmayacağı belirtiliyor.
SPOR MERKEZLERİ
Spor merkezlerinin de yaz sonuna kadar kapalı kalmasının beklendiği belirtildi.
KONSER, TİYATRO
Yaz aylarında belediyeler ve yerel yönetimler tarafından organize edilen konser, tiyatro ve benzeri toplu etkinliklere de izin verilmeyecek.
ÖZEL EKİP KURULDU
Edinilen bilgilere göre bir ekip, yasakların kalkması için özel kriterler belirliyor. Kurula göre İstanbulluların yüzde 25 - 30' luk kısmının koronavirüs nedeniyle bağışıklık kazandığını söyledi.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Kurulan özel ekip, ilk olarak lokanta ve restoranlarda oturma düzenini , AVM 'lerin havalandırılması ve okullarda sıralar arasında olması gereken mesafe ile ilgili çalışmalar yürütüyor.
İLLERE GÖRE TEDBİRLER ALINACAK
Sağlık Bakanlığı kaynakları, illere göre tedbirlerin farklı olacağını açıklayarak , "Maske kullanımının hangi hâllerde mecburi olduğuna, kapalı yerlerdeki havalandırma sisteminin nasıl olacağına, lokantaların hangi durumda hizmet vereceğine, okullardaki sıra düzeni ve teneffüslerin her sınıf için ayrı olmasından, turizm tesislerinde alınacak tedbirlere kadar her alanda yeni kurallar belirleniyor. Kalabalıkların oluşmasına yol açacak hiçbir uygulamaya izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.
SEYAHAT YASAĞI
Seyahat yasağı ile ilgili yeni kararlar alınıyor. Edinilen bilgilere göre mecburi haller dışında iller arası geçiş yasağının devam etmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı da seyahat yasağının kaldırılmasının virüsün yeniden iller arası dolaşacağı kanaatinde. Bu nedenle seyahat yasağının bayramdan sonra da devam etmesi bekleniyor.
HANGİ MEKANLAR KAPALI?
Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.
İşte kapalı olan mekanlar:
Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,
Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,
Kafeterya,kır bahçesi,
nargile salonu,
nargile kafe,
internet salonu,
internet kafe,
her türlü oyun salonları,
Her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil),
çay bahçesi,
dernek lokalleri,
lunapark,
Yüzme havuzu,
hamam,
sauna,
kaplıca,
Masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu.