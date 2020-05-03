Dolar birikimi olanlar dikkat! Bu hafta sert hareketler patlamalar olacak! Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Hafta sonu döviz kurlarındaki güncel durumu takip edenler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Piyasalarda corona virüsün etkisi aktif bir şekilde görülmeye devam ederken döviz kurlarında da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Koronavirüs nedeniyle ekonomide yaşanan dalgalı gelişmelerin etkileri sürüyor. Döviz fiyatlarında da haftalardır süren yükselişin ardından geçtiğimiz haftadan itibaren düşüş trendi başladı. İstanbul serbest piyasada son işlem gününde dolar 6,9550 liradan, avro 7,5600 liradan güne başladı. Bir önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,9640 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5530 lira olmuştu. Peki, dolar/TL ve euro ne kadar? Hafta sonu canlı döviz kurları dolar alış satış fiyatı nedir?
DOLAR DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?
Uzmanlar, Covid-19 salgınının etkilerini ortaya çıkaran makroekonomik verilerin yayınlanmaya devam ettiğini, ABD'de 26 milyonu aşan işsiz sayısı ve son 11 yılın en düşüğüne gerileyen imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI) verilerinin doları gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı desteklediğini söyledi.
ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında konuştu. 2020 yılı sonu için enflasyon tahmini yüzde 7,4, 2021 yıl sonu tahmini yüzde 5,4 orta vadede enflasyon tahmini 5 oldu.
BKM'NİN KONTROLÜ MERKEZ'E GEÇTİ
Ödeme teknolojileri ve stratejileri geliştiren Bankalararası Kart Merkezi'nde (BKM) hakim ortak Merkez Bankası oldu. 10 yıldır kurumun genel müdürü olan Dr. Soner Canko görevinden ayrıldı. Canko'nun yerine Celal Cündoğlu vekaleten getirildi.
AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN NAKİT HAMLESİ
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Uzun Vadeli Refinansman İşlemleri'nin (TLTRO) şartlarını kolaylaştırdığını duyurdu. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, "Yeni bir uzun vadeli pandemi refinansman programına karar verdik" dedi. Aylık 20 milyar euro varlık alımlarının devam edeceğini belirten banka gerekirse daha fazla tahvil alımına hazır olduklarını bildirdi.
Bu kasabada kullanılan gümüş sikkelere kısaltma isim olarak "thaler" denilmiştir. Diğer Orta Avrupa ülkelerinde de popüler olan bu sikkelere ayrıca "daaler", "tolar", "tallero" ve "dollar" denilmiştir. İspanyolların yeni kıta hevesi ile gittikleri Güney Amerika'da gümüş bulmaları ile bu "thaler" ifadesi Amerika kıtasına da gitmiştir. Ardından İspanyollar ile İngilizler Kuzey Amerika'da işbirliğine gittiler ancak yapılacak ticarette para birimi açısından sıkıntılar yaşadılar. 1776 tarihinde ise İngiliz kolonileri bağımsızlıklarını ilan ettiler ve birçok vatandaşın kullandığı dolar kullanılmaya başlanıldı. Son olarak da 1792 yılında varılan anlaşma ile dolar kullanımı resmileşti.
AVRUPA BORSALARI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Avrupa borsaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı öncesi güne alış ağırlıklı başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 değer kazanarak 348 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 artarak 11.187 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.187 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,8 primle 7.108 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,8 kazançla 4.710 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,8 artışla 18.216 puan oldu.
Avro/dolar paritesi 1,0868, sterlin/dolar paritesi 1,2444 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, bugün ECB'nin faiz oranlarını sabit bırakmasının beklendiğini ancak tahvil programında limit artırımına gidebileceğini ifade etti.
Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri sabit bıraktığını ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD ekonomisini desteklemek için elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini belirttiğini kaydeden analistler, Powell'ın açıklamaları sonrası ABD endekslerinin hızla yükseldiğine dikkati çekti.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka artış hızındaki ivme kaybının ardından Avrupa'da ülkelerin sınırlamaları kademeli olarak gevşetmesinin etkilisiyle pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini ifade etti.
Bugün, ECB'nin faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon verilerinin yatırımcıların gündeminde olacağını belirten analistler, ABD'de ise haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini kaydetti.
DOLAR'IN TARİHÇESİ
Doların tarihçesi incelendiğinde ilk ortaya çıkışının 1500'lü yılları gösterdiğini söylemek mümkündür. Hatta doların doğduğu yer olarak Avrupa ülkelerinden Çek Cumhuriyetinin adı da geçmektedir. O dönem Orta Avrupa ülkelerinin altın sikkeden gümüş sikkeye geçişlerinin olduğu dönemdir. Bu geçiş sırasında bazı sorunlar oluşmuştur. O dönem altının değerli oluşu gümüş sikkelerin daha büyük üretilerek piyasaya sürülmesini gerektirmiştir. Ardından Almanya ve Çek Cumhuriyeti ara bölgesinde olan St. Joachimsthal kasabası gümüş sikkeler açısından popülerliği sayesinde gümüşün de isim babası olarak kalmıştır.