Bu hafta sert hareketler patlamalar olacak! Dolar birikimi olanlar dikkat! Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Bu kasabada kullanılan gümüş sikkelere kısaltma isim olarak "thaler" denilmiştir. Diğer Orta Avrupa ülkelerinde de popüler olan bu sikkelere ayrıca "daaler", "tolar", "tallero" ve "dollar" denilmiştir. İspanyolların yeni kıta hevesi ile gittikleri Güney Amerika'da gümüş bulmaları ile bu "thaler" ifadesi Amerika kıtasına da gitmiştir. Ardından İspanyollar ile İngilizler Kuzey Amerika'da işbirliğine gittiler ancak yapılacak ticarette para birimi açısından sıkıntılar yaşadılar. 1776 tarihinde ise İngiliz kolonileri bağımsızlıklarını ilan ettiler ve birçok vatandaşın kullandığı dolar kullanılmaya başlanıldı. Son olarak da 1792 yılında varılan anlaşma ile dolar kullanımı resmileşti.