TÜRKİYE'DE 51 GÜNDE AKARYAKIT FİYATLARI 36 KEZ DEĞİŞTİ

Rusya ve Suudi Arabistan arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası petrol fiyatları çok sert gerilemişti. Yaşanan bu kriz Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını olumlu yönde etkilemiş ve motorinin litre fiyatı uzun bir aradan sonra ilk kez 5 TL'nin altına gerilemişti. Peki yaşanan bu hareketlilik Türkiye'deki akaryakıt istasyonlarını nasıl etkiledi?

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, "10 Mart 2020 de başlayan fiyat hareketi sonrasında akaryakıt istasyonlarında şehir merkezlerinde yüzde 60-70 civarında düşüş var. Şehirlerarası yollardaki istasyonlarda bu düşüş çok daha fazla durumda. Kırsaldaki istasyonlarda tarımın etkisi ile bu oran nispeten toparlanma gösterse de yine de yüzde 50'den fazla oranda düşüş var." dedi