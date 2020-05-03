Bakan Selçuk uyardı: Ödenek dolandırıcısına dikkat edin!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşlara Kısa Çalışma Ödeneği gibi başvurularında, İŞKUR resmi hesapları dışında hiçbir e-posta ve SMS'e itibar etmemeleri, kişisel bilgilerini resmi kaynaklar dışında üçüncü kişilerle paylaşmamaları uyarısında bulundu. Siber dolandırıcıların Bakanlık ve İŞKUR'un adlarını, logolarını taklit edebileceğine, sahte SMS'ler, sosyal medya reklamları, internet siteleri ve e-postalar ile vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceğine dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti: "Kişisel kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Sadece 'www.turkiye. gov.tr', 'www.iskur. gov.tr' ve 'www. ailevecalisma. gov.tr' gibi resmi bağlantılardan bilgi alarak işlemlerinizi bu web siteleri üzerinden gerçekleştirin. Bakanlığımız ve İŞKUR tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyin."
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ