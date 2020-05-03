Anneler Günü’ne 1 hafta kutlama

bu yıl Coronavirüs'ün gölgesinde kutlanırken, Türkiye bir ilke imza atacak. Her yıl Mayıs'ın ikinci pazarı kutlanan Anneler Günü, bu yıl 1 haftaya yayılacak. "Anne sevgisini 365 güne, Anneler Günü kutlamasını 1 haftaya yayalım" kampanyası yarın başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle annelere ziyaretler hafta içi yapılırken, çiçekçiler de hazırlıklarını tamamladı."Kampanya hem annelerimize hem de esnafımıza moral olacak" dedi.