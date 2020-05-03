Anneler Günü’ne 1 hafta kutlama

Anneler Günü bu yıl Coronavirüs'ün gölgesinde kutlanırken, Türkiye bir ilke imza atacak. Her yıl Mayıs'ın ikinci pazarı kutlanan Anneler Günü, bu yıl 1 haftaya yayılacak. "Anne sevgisini 365 güne, Anneler Günü kutlamasını 1 haftaya yayalım" kampanyası yarın başlayacak. Sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle annelere ziyaretler hafta içi yapılırken, çiçekçiler de hazırlıklarını tamamladı. Ankara Çiçekçiler Odası Başkanı Emin Çimen, "Kampanya hem annelerimize hem de esnafımıza moral olacak" dedi.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ