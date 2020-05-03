ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDER Mİ?

Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle petrol, doğal gaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtia fiyatlarında bu yıl yüzde 40,3, enerji dışı emtia fiyatlarında ise yüzde 5,1'lik azalma olacağını öngördü. Metaller ve minerallerin fiyatlarında bu yıl geçen yıla göre yüzde 13,2'lik azalma beklenen raporda, değerli metallerin fiyatının ise yüzde 13,2 artacağı öngörüldü.

Raporda, altının ons fiyatının bu yıl geçen yıla göre yüzde 14,9 artacağı, 2021'de ise yüzde 0,6 azalacağı tahmin edildi.

Tarımsal ürünlerin fiyatlarının ise bu yıl genel olarak istikrarlı bir seyir izlemesinin beklendiği raporda, ancak gıda güvenliğine ilişkin endişelerin söz konusu olduğu aktarıldı.

Raporda, emtia piyasalarına ilişkin görünümün oldukça belirsiz olduğu vurgulanarak bu belirsizliğin salgının süresine, şiddetine ve salgına karşı alınan önlemlerin ne kadar kısa sürede kaldırılacağına bağlı olduğu ifade edildi.