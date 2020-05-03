20 bin öğretmen atanacak | Hangi alana ne kadar öğretmen atanacak?





Sosyal medya hesabından bir tablo da paylaşan Selçuk, "Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları bu tablodan takip edebilir. Atamalar hayırlı olsun" dedi. 20 bin atama için Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre; kadrolar için 1-12 Haziran'da ön başvuru alınacak, sözlü sınav 6-25 Temmuz'da yapılacak, 31 Ağustos-4 Eylül'de atama tercihleri olacak, sonuçlar da 8 Eylül'de açıklanacak.

