20 bin öğretmen atanacak | Hangi alana ne kadar öğretmen atanacak?

Bu yılki ikinci 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haziran'da yapılacak 'sözleşmeli öğretmenlik' başvurularının tamamen elektronik ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.
Sosyal medya hesabından bir tablo da paylaşan Selçuk, "Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları bu tablodan takip edebilir. Atamalar hayırlı olsun" dedi. 20 bin atama için Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre; kadrolar için 1-12 Haziran'da ön başvuru alınacak, sözlü sınav 6-25 Temmuz'da yapılacak, 31 Ağustos-4 Eylül'de atama tercihleri olacak, sonuçlar da 8 Eylül'de açıklanacak.
Atamalarda başı 2 bin 831 kontenjan ile sınıf öğretmenliği çekiyor. Bu alanı, bin 801 kontenjan ile din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 739 kontenjan ile İngilizce öğretmenliği takip etti.
SINIF ÖĞRETMENİ İLK SIRADA
Alan adı Kontenjan
Sınıf Öğretmenliği 2.831
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.801
İngilizce 1.739
İlköğretim Matematik 1.701
Okul Öncesi Öğretmenliği 1.518
Türkçe 1.300
Özel Eğitim 1.118
Fen Bilimleri 1.026
Beden Eğitimi 810
Sosyal Bilgiler 665