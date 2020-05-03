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    • Ekonomi
    • 03.05.2020 Gazete
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    20 bin öğretmen atanacak | Hangi alana ne kadar öğretmen atanacak?

    Bakanlığı’nın 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması çiin süreç 1 Haziran’da başlıyor. Bakan Ziya Selçuk, ‘Başvurular tamamen elektronik ortamda olacak’ dedi.



    Bu     yılki ikinci 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Haziran'da yapılacak 'sözleşmeli öğretmenlik' başvurularının tamamen elektronik ortamda gerçekleştirileceğini bildirdi.



    Sosyal medya hesabından bir tablo da paylaşan Selçuk, "Öğretmen adaylarımız, başvuruda izlenmesi gereken adımları bu tablodan takip edebilir. Atamalar hayırlı olsun" dedi. 20 bin atama için Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre; kadrolar için 1-12 Haziran'da ön başvuru alınacak, sözlü sınav 6-25 Temmuz'da yapılacak, 31 Ağustos-4 Eylül'de atama tercihleri olacak, sonuçlar da 8 Eylül'de açıklanacak.



    Atamalarda başı 2 bin 831 kontenjan ile sınıf öğretmenliği çekiyor. Bu alanı, bin 801 kontenjan ile din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 739 kontenjan ile İngilizce öğretmenliği takip etti.



    SINIF ÖĞRETMENİ İLK SIRADA
    Alan adı Kontenjan
    Sınıf Öğretmenliği 2.831
    Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.801
    İngilizce 1.739
    İlköğretim Matematik 1.701
    Okul Öncesi Öğretmenliği 1.518
    Türkçe 1.300
    Özel Eğitim 1.118
    Fen Bilimleri 1.026
    Beden Eğitimi 810
    Sosyal Bilgiler 665

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