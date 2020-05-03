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    • Ekonomi
    • 03.05.2020 15:37
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    • 03.05.2020 15:38
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    ürünler kataloğu! A101'de bu hafta o ürünlerde büyük indirim var!

    Yüz binlerce kişinin merakla beklediği kataloğu yayınlandı. 'nin 81 ilinde şubesi bulunan A101'de günleri satışa sunulan ürünler vatandaşların merakını cezbediyor. A101 aktüel ürünler kataloğu yine çok hesaplı. Her Salı indirimli ürünler satışa çıkaran A101'de bu hafta yepyeni ürünler müşterileri bekliyor. Kataloğda yer alan ürünler arasında özellikle temizlik, yiyecek, sebze, meyve ve dondurma ürünleri dikkat çeken ürünler arasında yer aldı. Peki, A101'de hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte indirimli ürünlerin listesi...

    A101'de bu hafta o ürünlerde büyük indirim var!

    A101 2-8 Mayıs aktüel ürünler kataloğu ile satışa sunulacak ürünler firma duyuruldu. Her hafta onlarca uygun fiyatlı ürünü satışa sunan A101'de haftanın indirimleri belli oldu. A101'de yiyecek ve temizlik ürünlerinde indirim olduğu görülüyor. İndirimli olarak satışa sunulacak olan diğer ürünleri merak edenler ise A101 2-8 Mayıs aktüel kataloğu ürünlerini incelemek istiyor. 2-8 Mayıs günü A101 aktüel ürünler kataloğu birçok ürün satışa sunuluyor. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran A101 marketleri bu hafta da aktüel ürünleri de internet sitesi üzerinden açıkladı. Peki, A101'du bu hafta neler var? 2-8 Mayıs A101 aktüel kataloğu! Yurdun dört bir tarafında 9 bin market zinciri ile hizmet veren A101, aktüel ürünler kataloğu ile her hafta çeşitli fırsatları tüketicilerle buluşturuyor.

    A101 2-8 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    Haberler Ekonomi 2-8 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta o ürünlerde büyük indirim var!
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