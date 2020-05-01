ŞOK market 1-2-3-4-5 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler bu hafta içerisinde satışa sunuldu. Yüz binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen kataloğ firmanın resmi sitesinden duyuruldu. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran ve 81 ilindeki şubelerinde satışa sunan ŞOK marketlerinin bu haftaki kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında giyim, ev ve kişisel bakım ürünleri ön plana çıktı. İşte haftanın ürünleri... Şok Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00'da başlamaktadır. Akşam kapanış saati olan 21.00'a kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder. Şok Marketlerde öğle molası yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile 1 saatlik ara vermektedir.
ŞOK market 1-2-3-4-5 Mayıs aktüel ürünler
Ayakkabılık 139 TL
Erkek – Kadın Ayakkabı Kutusu 7,50 TL
Slazenger Kadın/Erkek Spor Eşofman Takım 119,90 TL
Slazenger Kadın/Erkek Spor Ayakkabı 79,90 TL
Kadın Spor Tayt 39,95 TL
Umbro Erkek / Kadın Spor Çorap 3'lü 9,99 TL
Exuma Erkek T-Shirt Çeşitleri 24,95 TL
DoReMi Sporcu Büstiyer 24,95 TL
Spor Havlusu 7,99 TL
Silindir Spor Çanta 34,95 TL
Kız / Erkek Çocuk Pijama Takımı 29,95 TL
Chantale Erkek Çocuk Desenli Boxer 2'li 15,95 TL
GoKidy Oyuncak Meyve Kesme Tahtası 17,95 TL
SuperFresh Pizza King 780 gr 11 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
Dove Yoğun Onarıcı Şampuan 400 ml 9 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)
Finish Quantum Tablet 72'li 64,95 TL
Pril Bulaşık Sıvısı 4 Kg 17,90 TL
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ
Şok Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00'da başlamaktadır. Akşam kapanış saati olan 21.00'a kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder. Şok Marketlerde öğle molası yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile 1 saatlik ara vermektedir.
ŞOK MARKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Şok merkez binası Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sokak No:35 B/1 Üsküdar/İstanbul adresinde bulunuyor. Şok merkez şubeye 0850 221 11 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0212 576 33 00 Müşteri İletişim Merkezi numarasıyla erişebilirsiniz.
ŞOK MARKET İNDİRİM GÜNÜ HANGİ GÜN?
Şok Marketler Zinciri, her hafta hazırladığı aktüel ürünler kataloğunda indirimli fırsatlarıyla müşterilerini bekliyor. Şok Marketler her hafta çarşamba günleri hazırlanan aktüel kataloglarında birbirinden özel ürünleri çok özel fiyatlarla vatandaşlarla buluşturuyor.