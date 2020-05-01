ŞOK market 1-2-3-4-5 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler bu hafta içerisinde satışa sunuldu. Yüz binlerce kişi tarafından heyecanla beklenen kataloğ firmanın resmi sitesinden duyuruldu. Her hafta indirimli ürünler satışa çıkaran ve 81 ilindeki şubelerinde satışa sunan ŞOK marketlerinin bu haftaki kataloğunda yer alan aktüel ürünler arasında giyim, ev ve kişisel bakım ürünleri ön plana çıktı. İşte haftanın ürünleri... Şok Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 09.00'da başlamaktadır. Akşam kapanış saati olan 21.00'a kadar kesintisiz hizmet vermeye devam eder. Şok Marketlerde öğle molası yoktur. Sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile 1 saatlik ara vermektedir.