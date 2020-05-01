1000 TL TÜM HANELERE VERİLİYOR MU?



Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bugünkü köşesinde okuyucularımızdan gelen "sosyal yardımlar" ile ilgili soruları yanıtladı. İşte Faruk Erdem'e sorulan sorular ve yanıtları...

Hükümetin virüsün etkilerini silmek için sağladığı destek ve krediler hem işvereni hem de işçiyi koruyor. Kısa çalışmadan nakdi yardıma kadar birçok destek hayatımızda.

20 Mart'ta kızım işten çıkarıldı. İşsizlik şartları tutmuyor. Bir kolaylık var mı? Mustafa AYDOĞDU

15 Mart'tan sonra işten ayrılanlardan işsizlik maaşı alamayanlara günlük 39.24 lira ödenek verilecek. 2 yöntem var. Kişi, işsizlik ödeneğine başvurmuş ve reddedilmişse yeni başvuru gerekmeyecek. İşsizlik ödeneğine başvurmayanların ödemeleri ise 'https://esube.iskur.gov.tr/' internet adresinden veya e-Devlet'ten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine gerçekleştirilecek. Kızınız eğer işsizlik ödeneği için başvurmamışsa bu yolla ödenekten yararlanabilir.