İŞKUR üzerinden KPSS şartsız 135 güvenlik görevlisi alımı yapılacaktır. Alımlarla ilgili başvuru koşulları ve detayları sizler için derledik. İşte detaylar. Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.
İŞKUR ÜZERİNDEN KPSS ŞARTSIZ GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAK!
İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarda 2 güvenlik amiri sorumlusu, 135 güvenlik görevlisi, 2 silahlı güvenlik görevlisi, 14 silahsız güvenlik görevlisi, 1 güvenlik müdürü, 2 güvenlik polisi olmak üzere toplamda 156 personel alımı gerçekleştirilecektir.
Güvenlik görevlisi kadrosu için sağlanması gereken başvuru şartları ilana göre değişmekte olup genel itibari ile kamu kurumları için özel kanunlarda yer alan özel şartları taşımak, askerlik ile ilişiği olmamak, kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak, başvurunun son günü itibarıyla işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak, en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak, geçerli Özel Güvenlik Eğitim sertifikasına/Belgesine sahip olmak(Belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.), en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve en yüksek yaş şartını sağlamış olmak, iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak ile ilgili ilde ikamet ediyor olmak şartlarını sağlamaları istenebilmektedir.
Başvuru Şekli
İlana başvurular İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olup ilana ulaşmak isteyen adaylar için şu şekildedir.
Güvenlik Amiri/Sorumlusu, Güvenlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahlı), Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Güvenlik Müdürü, Güvenlikpolisi
Özel güvenlik görevlisi nasıl olunur?
Özel güvenlik görevlisi olmak için ilinizde bulunan sertifika vermeye yetkili olan kurumlardan silahlı veya silahsız olmak üzere eğitim almanız gerekmektedir. Bunun akabinde her sene Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan ÖGG sınavına katılıp başarılı olmalısınız. Bu sınav her sene 6 kez yapılmaktadır ve başarılı sayılmak için de en az 60 puan almanız gerekmektedir. Şayet ilk girişinizde sınavı kazanamadıysanız da birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcı ödenerek katılınabilir.
Öncelikle silahlı ve silahsız olmak üzere iki çeşit özel güvenlikçi bulunmaktadır. Bu ikisi için de aranan şartlar ve adaylardan istenilen belgeler farklıdır. Bu belgelerin neler olduğuna aynı zamanda sertifika hakkında daha çok bilgi vermiş olduğumuz silahlı silahsız özel güvenlik sertifikası nasıl nereden alınır yazımızdan ulaşabilirsiniz.
Silahlı temel eğitim süresi 120 saattir. 15 gün temel dersler+ 3 gün silah dersi ( 2 gün teorik eğitim ve 1 gün poligonda 25 mermi atış eğitimi) olmak üzere toplam 18 iş günüdür.
Silahsız temel eğitim alanlar 100 saattir. (15 gün) Eğitimlere katılmak mecburidir. Mazeretsiz %10 D/S (100 saatin 10 saati), mazeretli %30 D/S (100 saatin 10 saati) devamsızlık hakkınız mevcuttur.
İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?
Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.