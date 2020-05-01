Ev hanımlarına, işsizlere, düşük gelirliye 1000 TL: Yeni sonuçlar açıklandı işte başvuru ve sonuç linki

BAŞVURUDA NEYE BAKILACAK?

e-devletteki başvuru bölümünde kişilere gelirleriyle ilgili sorular sorulurken giderlerine de bakılacak. Gelir gider dengesi ile ilgili bilgiler istenecek. Elektrik su ve doğal gez faturalarının son gelen miktarı sorulacak. Kira gideri, çocuk sayısı ve diğer masraflar hakkında da bilgi alınacak. Böylece kişinin muhtaçlık durumu tespit edilerek yardım yapılacak.

ÜCRETSİZ İZİN ÖDENEĞİNİN ŞARTLARI BELLİ OLDU

Torba yasa ile çıkartılan ve ücretsiz izine ayrılanlar ile 15 Mart tarihinden sonra işten çıkartılıp işsizlik maaşı alamayanlar için verilecek ödeneklerle ilgili detaylar belli oldu. SGK bununla ilgili bir duyuru yayımlayarak tüm ayrıtları paylaştı. Buna göre işverenler ücretsiz izne ayırdıkları elemanları için ödenek başvurusunu https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden yapabilecek. Ücretsiz iznin verildiği ayı takip eden ayın 3'üne kadar başvuru yapılabilecek. 15 Mart tarihiden sonra işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara da nakdi ücret desteği verilecek. Burada başvuralar için iki yöntem uygulanacak. Eğer işsiz kalan çalışan işsizlik ödeneğine başvuru yapmış ve reddedilmişse yeni bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Bu çalışanlar için duyuruda "İŞKUR tarafından re'sen gerçekleştirilir." deniliyor.

İşsizlik ödeneğine başvurmayanlar için ise "15/03/2020 tarihinden sonra işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmayan işsizlerin nakdi ücret desteği ödemeleri, "https://esube.iskur.gov.tr/" internet adresinden veya e-Devletten işsizlik ödeneği başvurusunda bulunmaları üzerine İŞKUR tarafından gerçekleştirilir." deniliyor.