Dolar ve euro'su olanlar ya da alacaklar dikkat! Gram altın ve altın fiyatları artmaya devam ediyor!

ABD Merkez Bankası, Fed politika faiz oranını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faizlerin değiştirilmemesi gerektiğine karar verildi ve politika faizi yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutuldu. Fed, peşpeşe faiz indirimlerinin ardından işletmelere, eyalet ve yerel yönetimlere yardımcı olma kararı almıştı. Bu yardım kapsamında ise 2.3 trilyon kredi sağlama taahhüdünde bulunmuştu ancak ABD, ilk çeyrek yüzde 4,8 oranında daralma yaşamıştı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, dünün ve bir önceki günün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: