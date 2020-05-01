Sigaraya zam gelecek mi? Resmi Gazete'de yer alan karara göre bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu tutarları yeniden belirlenmişti. Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarılmıştı. Peki, sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigaraya zam gelecek mi? Sigara içenlerin en çok merak ettiği sigara fiyatları artacak mı sorusu da cevap buldu. Yeni düzenlemede sigaranın ÖTV'sinde değişikliğe gidilmedi. Yani sigara fiyatlarında an itibari ile bir değişiklik yaşanmayacak.
ÖTV ORANLARI ARTTIRILMIŞTI SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi kolalı gazozlardan alınan ÖTV oranı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarıldı. Purodan alınan ÖTV yüzde 40'tan yüzde 80'e çıktı. Karara göre, tütün içeren purolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı.
Sigara içenlerin en çok merak ettiği sigara fiyatları artacak mı sorusu da cevap buldu. Yeni düzenlemede sigaranın ÖTV'sinde değişikliğe gidilmedi. Yani sigara fiyatlarında an itibari ile bir değişiklik yaşanmayacak.
YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yeni düzenleme ile alınan detaylar şu şekilde
Kolada ÖTV Yükseldi
Yeni karara göre kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV tutarı, yapılan değişiklik ile yüzde 35'e yükseltildi.
Tütün Yerine Geçen Maddelerde ÖTV düzenlemesi yapıldı
karara göre, tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı.
Öte yandan, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40'a düşürülürken sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.
GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ!
JTI
Winston Slender: 15 TL
Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL
Winston: 16 TL
Camel Slender: 14,5 TL
Camel Rework: 15 TL
Camel: 15 TL
Monte Carlo Slender: 14 TL
Monte Carlo: 14,5 TL
LD: 14 TL
Philip Morris
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro: 18 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Parliament: 18,50 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,50 TL
L&M Mode: 14 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL
Viceroy: 14,50 TL
Pall Mall: 14,50 TL
Tekel 2000: 12 TL
Tekel 2001: 14 TL
Samsun: 14 TL
Samsun 216: 14 TL
Maltepe: 14 TL
TURKTAB
Violet Menthol – Slims: 15 TL
Winner Slims – Family: 13 TL
Winner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TL
HD Blue Slims – Family: 12,50 TL
HD Katkısız RED: 12 TL
HD Blue – Kısa, Uzun: 12 TL
President Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TL
President Queen Size Family: 11,50 TL
Vigor: 12 TL
Point Blue: 11,50 TL
Medley: 11,50 TL
MMC: 12 TL
Hazar: 11 TL