Sigaraya zam gelecek mi? Resmi Gazete'de yer alan karara göre bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu tutarları yeniden belirlenmişti. Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarılmıştı. Peki, sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigaraya zam gelecek mi? Sigara içenlerin en çok merak ettiği sigara fiyatları artacak mı sorusu da cevap buldu. Yeni düzenlemede sigaranın ÖTV'sinde değişikliğe gidilmedi. Yani sigara fiyatlarında an itibari ile bir değişiklik yaşanmayacak.