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    • Ekonomi
    • 01.05.2020 13:32
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    • 01.05.2020 13:34
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    ! Sigara fiyatlarına mı geldi?

    Mayıs ayına girdiğimiz şu günlerde sigara mı ile ilgili haberler yine çıkmaya başladı. Sosyal medyada sigaraya büyük zam gelecek iddiası tiryakileri üzdü. Bilindiği gibi geçtiğimiz ay Başkan 'ın imzası yürürlüğe giren yeni düzenlemesinin detayları 'de yer almıştı. Purodan alınan ÖTV yüzde 40'tan yüzde 80'e çıkmıştı. Peki, sigaraya zam var mı? Sigaraya zam gelecek mi? Sigara fiyatlarına geçtiğimiz yıl büyük bir zam yapılmıştı. Paket başına 3-4 lira zam yapılmasının ardından sigara fiyatları zamlanmamıştı. İşte, ile etkilenen tütün ürünleri ve güncel sigara fiyatları!

    1 Mayıs sigara fiyat listesi! Sigara fiyatlarına zam mı geldi?

    Sigaraya zam gelecek mi? Resmi Gazete'de yer alan karara göre bazı tütün ürünlerindeki vergi oranları ile asgari maktu tutarları yeniden belirlenmişti. Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarılmıştı. Peki, sigara fiyatlarına zam mı gelecek? Sigaraya zam gelecek mi? Sigara içenlerin en çok merak ettiği sigara fiyatları artacak mı sorusu da cevap buldu. Yeni düzenlemede sigaranın ÖTV'sinde değişikliğe gidilmedi. Yani sigara fiyatlarında an itibari ile bir değişiklik yaşanmayacak.

    ÖTV ORANLARI ARTTIRILMIŞTI SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

    Yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi kolalı gazozlardan alınan ÖTV oranı yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarıldı. Purodan alınan ÖTV yüzde 40'tan yüzde 80'e çıktı. Karara göre, tütün içeren purolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı.

    Sigara içenlerin en çok merak ettiği sigara fiyatları artacak mı sorusu da cevap buldu. Yeni düzenlemede sigaranın ÖTV'sinde değişikliğe gidilmedi. Yani sigara fiyatlarında an itibari ile bir değişiklik yaşanmayacak.

    YENİ ÖTV DÜZENLEMESİ

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı yeni düzenleme ile alınan detaylar şu şekilde

    Kolada ÖTV Yükseldi

    Yeni karara göre kolalı gazozlarda yüzde 25 olan ÖTV tutarı, yapılan değişiklik ile yüzde 35'e yükseltildi.

    Tütün Yerine Geçen Maddelerde ÖTV düzenlemesi yapıldı

    karara göre, tütün içeren purolar, sigarillolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaraların yüzde 40 olan ÖTV tutarı yüzde 80'e çıkarıldı.

    Öte yandan, net muhtevası 500 gramı geçmeyen ve net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanların ise yüzde 63 olan ÖTV tutarı yüzde 40'a düşürülürken sigaranın ÖTV oranında bir değişiklik yapılmadı.

    GÜNCEL SİGARA FİYAT LİSTESİ!

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

    Camel: 15 TL

    Monte Carlo Slender: 14 TL

    Monte Carlo: 14,5 TL

    LD: 14 TL

    Philip Morris

    Marlboro Edge: 16 TL

    Marlboro: 18 TL

    Marlboro Touch: 17 TL

    Parliament: 18,50 TL

    Chesterfield: 14,50 TL

    Chesterfield Mode: 14 TL

    L&M: 14,50 TL

    L&M Mode: 14 TL

    British American Tobacco

    Kent: 15 TL

    Kent D-Range: 15 TL

    Kent Swicth: 16 TL

    Kent N-Range: 18 TL

    Rothmans: 14 TL

    Viceroy: 14,50 TL

    Pall Mall: 14,50 TL

    Tekel 2000: 12 TL

    Tekel 2001: 14 TL

    Samsun: 14 TL

    Samsun 216: 14 TL

    Maltepe: 14 TL

    TURKTAB

    Violet Menthol – Slims: 15 TL

    Winner Slims – Family: 13 TL

    Winner Kısa – TF – Rouge: 11,50 TL

    HD Blue Slims – Family: 12,50 TL

    HD Katkısız RED: 12 TL

    HD Blue – Kısa, Uzun: 12 TL

    President Kısa – Uzun – Katkısız: 12 TL

    President Queen Size Family: 11,50 TL

    Vigor: 12 TL

    Point Blue: 11,50 TL

    Medley: 11,50 TL

    MMC: 12 TL

    Hazar: 11 TL
    Haberler Ekonomi 1 Mayıs sigara fiyat listesi! Sigara fiyatlarına zam mı geldi?
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