Hükümet, Coronavirüs sürecinde destek adımlarını sürdürüyor. Nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Mayıs'ta başlayacak. 17-30 Nisan dönemi için 14 günlük nakdi ücret desteği (545 lira) sağlanacak. Ücretsiz izne nakdi destekte prim gün sayısında kayıp söz konusu olmayacak. Primde eksik günler 'pandemi ücretsiz izin' olarak gösterilecek. Nisan bildirimleri 3 Mayıs'a kadar yapılabilecek. Nakdi ücret desteği alanlar sosyal yardıma başvurabilecek. Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart'tan sonra iş sözleşmesi feshedilenlerden işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlara yönelik destek aylık bin 177 lira. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ