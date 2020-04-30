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    • Ekonomi
    • 30.04.2020 Gazete
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    Ücretsiz izinde prim gün kaybı olmayacak: Destek 8 'ta hesapta

    , Coronavirüs sürecinde destek adımlarını sürdürüyor. ödemeleri 8 'ta başlayacak. 17-30 Nisan dönemi için 14 günlük nakdi ücret desteği (545 lira) sağlanacak.

    Ücretsiz izinde prim gün kaybı olmayacak
    Hükümet, Coronavirüs sürecinde destek adımlarını sürdürüyor. ödemeleri 8 Mayıs'ta başlayacak. 17-30 Nisan dönemi için 14 günlük nakdi ücret desteği (545 lira) sağlanacak. Ücretsiz izne nakdi destekte prim gün sayısında kayıp söz konusu olmayacak. Primde eksik günler 'pandemi ücretsiz izin' olarak gösterilecek. Nisan bildirimleri 3 'a kadar yapılabilecek. Nakdi ücret desteği alanlar sosyal yardıma başvurabilecek. Ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15 Mart'tan sonra iş sözleşmesi feshedilenlerden işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlara yönelik destek aylık bin 177 lira. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor.


    HAZAL ATEŞ
    Haberler Ekonomi Ücretsiz izinde prim gün kaybı olmayacak: Destek 8 Mayıs'ta hesapta
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