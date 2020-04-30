Resesyon alarmı var! Dolar, euro ve altın fiyatları ne kadar oldu? Küresel piyasalarda yaşanan Corona virüsü kaynaklı panik satışlarının yanı sıra, petrol fiyatlarının çakılmasının ardından altın fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlar, altındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Global piyasalarda koronavirüsünün etkisi aktif bir şekilde görülürken altın fiyatlarında da inişli çıkışlı bir seyir görülüyor. İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.538,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 382,20 liradan işlem gördü.
RESESYON ALARMI
Bank of America yatırımcılarına yaptığı uyarıda, Covid-19 salgını nedeniyle ekonomide resesyonun artık önlenemeyeceğini, bunun etkilerinin de görülmeye başladığını duyurdu.
Fakat Meyer, ekonomideki daralmanın ciddi olmasına rağmen bu düşüşün kısa ömürlü olacağına inandıklarını da sözlerine ekledi. Nisan ayında önemli bir düşüş beklenirken, temmuz ayına kadar ekonominin biraz daha normale dönmesi öngörülüyor.
Bank of Amerika öngörülerine göre ABD ekonomisi 2'nci çeyrekte yüzde 12 küçülecek, tüm yıl için de GSYİH yüzde 0.8 daralacak. Geçtiğimiz günlerde, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Covid-19 salgınının ülkelerin mali durumlarını zayıflatacağını bildirmişti.
Açıklamada, salgından etkilenen ülkelerin karşılaştığı en temel ekonomik sonucun faaliyetlerin ani bir şekilde durması olduğu vurgulanmıştı.
RESESYON KAPIDA!
Nezavisimaya Gazeta'nın haberine göre Yüksek Ekonomi Okulu tarafından hazırlanan raporda, küresel ekonomi ve ticarette yaşanan çalkantıların Rusya ekonomisinde resesyona yol açma ihtimaline işaret edildi.
Uzmanlar, resesyon ihtimaline etki eden faktörler olarak düşük petrol fiyatları, rublenin değer kaybı ve koronavirüs salgını gösterildi.
Diğer yandan Rusya'da koronavirüs salgını başlamadan önce de ekonomik tablonun olumlu olmadığına, örneğin imalat sektöründe Satın Alma Yöneticileri Endeksinin (PMI) şubat ayında 54,1'den 52 puana gerilediğine dikkat çekiliyor.
SIFIR BÜYÜME TAHMİN EDİLİYOR
Rusya'da Sayıştay 2020 yılında ülke GSYH'sinin sıfır büyüme göstereceği tahminini açıklamıştı.
Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin dün yaptığı açıklamada koronavirüs yüzünden Rusya ekonomisinden bu yıl büyüme kaydedilmeyeceğini söyledi. Kudrin, "Bu yıl durum zor olacak. Büyüme değil, aksine ekonomide küçülme olacak" dedi.
Ronesans Kapital de dün yayınladığı raporda, bugünkü şartlar devam ederse, ekonomide yüzde 0,8 küçülme beklentisini açıkladı.
DOLARDAN KAÇIŞ BAŞLADI
1- TL KARŞISINDA YÜKSELİŞ % 17
Yılbaşında kimsenin öngörmediği salgın belirsizliğiyle, dolar gelişen ülke kurlarının tamamına karşı yükseldi. Ancak ona rağmen TL'ye yansıma yüzde 17'yle sınırlı kaldı. Şimdi Türkiye salgın sonrası normalleşmeye çok yakın. Bunu uluslararası kuruluşlar da söylüyor. Dolayısıyla ilerleyen günler küresel piyasa fiyatlamalarında Türkiye'nin pozitif ayrışmasını güçlendirebilir. Türkiye'de sanayi firmaları da birer birer üretime dönüyor. Tüm bunlar dövizden TL'ye geçiş için mevcut seviyelerin 2020'nin son fırsatı olabileceğine işaret ediyor.
2- KURA SALDIRI YOLU KAPALI
Biliyorsunuz, Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı tedbirlerle yabancıların spekülatif kur operasyonlarının yolu kesildi. Yabancılar artık tezgah üstü döviz takas mekanizması ve türev ürünlerle TL'ye operasyon çekemiyor. Bankaların yabancılarla Dolar/TL swap limitleri de kısıtlandı. Yani hem TL'nin yurtdışına verilip açığa satılmasının önüne geçildi, hem de kaynakların yurt içinde kalması sağlandı. Merkez'in bankalara sağladığı döviz kapasitesi güçlendirildi. Artık kontrolsüz yükseliş görmek neredeyse olanaksız.
3- HÂLÂ YÜZDE 30 ZARARDALAR
Yüksek fiyattan dolar almaya kalkan hep zarar ediyor. Hatırlayın, Ağustos 2018'de 7 TL ve üzerinden dolar alan vatandaşlar, 2 yıldır anaparasını kurtaramadı. Reel olarak şu anda bile % 30 zarardalar.
4- TL'YE YATIRIM FIRSATI ÇOK
TL'de alternatif yatırım fırsatları da çok… Borsa İstanbul, 24 Nisan seansını 1.4 cent ile 2008 yılındakiyle aynı dip seviyede tamamladı. Endeksin dolar bazındaki tarihi rekoru ise bugünkü kurla 350.000'in üzerine denk gelen 5.1 cent. Yani endeks dolar bazında 3.5 kat yükseldiğinde tarihi zirvesine henüz yeni ulaşmış olacak. Gayrimenkul piyasası da benzer bir potansiyel taşıyor.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 azalışla 382,20 liradan tamamladı.
İstanbul'da, dün kapanışta çeyrek altın 620,00 lira, Cumhuriyet altını 2.538,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 düşüşle 382,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 383 BİN 300 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 383 bin 300 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 383 bin lira, en yüksek 384 bin 630 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,31 azalışla 383 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 562 milyon 212 bin 400,69 lira, işlem miktarı ise 1.496,73 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 562 milyon 415 bin 750,56 lira oldu.
Altın borsasında dün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İş Bankası ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
DOLAR NEDİR?
Amerikan doları, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmî para birimidir. ABD doları diye de adlandırılır. Dünyada en yaygın kullanılan dövizdir. 2004 yılında dünyada dolaşımda yaklaşık 950 milyar Amerikan doları olduğu tahmin edilmektedir. Bu miktarın 2/3'ü ABD dışındadır
DOLARIN TARİHİ
ABD doları tarihçesi iki yüz yılı aşkın bir süreci kapsar. Yeni kıtada kâğıt para dönemi 1600'lü yılların sonlarında İngiliz kolonilerinde askeri maliyetleri karşılamak içim basılan banknotlar ile başlamıştır. İlk banknot 1690 yılında Massachusetts Körfezi Kolonisi'nde basılarak dolaşıma çıkmıştır.