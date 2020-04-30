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    • Ekonomi
    • 30.04.2020 Gazete
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    İşçileri devlet taşıyacak

    Coronavirüs'ten ın olumsuz etkilenmemesi için önlemler alınırken; hijyen ve sosyal izolasyon için de düğmeye basıldı. Mevsimlik işçilerin sosyal izolasyona uygun ulaşımı ve barınması sağlanacak.

    İşçileri devlet taşıyacak
    Coronavirüs'ten ın olumsuz etkilenmemesi için önlemler alınırken; hijyen ve sosyal izolasyon için de düğmeye basıldı. Hasadı toplayacak mevsimlik işçilerin içinde dolaşabilmesi, sosyal izolasyon ve hijyen kurallarına göre barınmalarının sağlanması için adımlar atılıyor. Öncelikle işçilerin barınacağı yerler ile ilgili sorun çözüldü. Çadırlar devlet tarafından kurulacak. Tuvaleti-banyosu olan, sosyal izolasyona uygun yerler yapılacak. İkinci adım ise ulaşım ile ilgili. Ulaşımı devlet üstlenecek. Taşıma sosyal izolasyon kurallarına uygun olacak.



    ZÜBEYDE YALÇIN
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