GIDA YARDIMI BAŞVURU NUMARALARI KAÇ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni tip koronavirüs (Covid-9) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacağını duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yaşayan 65 yaş üstündeki durumu iyi olmayanların 112, 115 ve 156'yı arayıp yardım isteyebileceğini dile getirdi.

Vali Yerlikaya açıklamasında vefa gıda yardım kolilerinin her hafta 50 bin adrese dağıtılacağını duyurarak hayırseverlere teşekkür etti. Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı; ''Yaklaşık 73 bin çağrı aldık ve 65 binin biraz üzerinde büyüklerimizin talimatlarını yerine getirdik. Aradaki diğer rakam da 7-8 bin civarında rakam da bilgi edinmek için sunduğu husustu. Bu sokağa çıkma yasağı onlarla devam ettiği müddetçe bu hizmet devam edecek.'