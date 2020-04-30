Eğer bu grupta yer alıyorsanız... Hakkınızı kullanın! 1800 gün prim ile erken emekli olma müjdesi!

Milyonlarca insanın hayalini süsleyen emeklilik için vatandaşlara birbirinden farklı prosedürler sunulmuştur. İşte başladıkları günden itibaren her vatandaş mutlaka bir kez bile olsa ne zaman emekli olacağını hesaplamıştır. Erken emeklilik şartlarını yerine getiren vatandaşlar ise, hesapladıklarından daha önce bir tarihte emeklilik maaşlarına kavuşabilecekler. Erken emeklilik için vatandaşların doğum borçlanması, askerlik borçlanması, yurtdışı borçlanması ile geriye dönük olarak prim ödemesi imkanı ile; çalışma hayatı sırasında çalışma gücünde yüzde 60 ve üzerinde kayıp yaşanması halinde erken emeklilik hakkı verilmiştir.
Malulen Emekli Olmak İçin Belirtilen Şartlar Nelerdir?
Malulen emeklilik şartları şu şekilde sıralanabilir:
4A, 4B ve 4C sigorta koluna bağlı bulunan çalışanların malulen emekli olabilmeleri için en az 10 yıl boyunca çalışıyor olmaları gerekir.
Kişilerin 10 yıllık çalışma süresi içerisinde, en az 1800 günlük prim ödemesine sahip olmaları istenmektedir.
Sağlık kurulu tarafından hazırlanan rapordaki iş gücü kaybının, en az %60 olması zorunlu tutulmuştur.
Malulen emekli olmaya sebep olan durumun, sigortalılık süresi içerisinde ve işe aşladıktan sonra gerçekleşmesi gerekmektedir.
4A sigortalıların, malullük durumunun ortaya çıkmasından itibaren işten ayrılmış olmaları gerekmektedir.
4B sigortasına sahip olan kişilerin, ticaret faaliyetlerine devam etmemesi gerekir. BAĞ-KUR sigortalılarının, SGK prim borcu bulunmamalıdır.
4C sigortalı kişilerin, rahatsızlıktan sonra işten ayrılması gerekmektedir.
Yurt dışında çalışmaya başladığı tespit edilen malulen emeklilerin emekli maaşları kesilecek ve kişiler malullük haklarını kaybedecektir.
Malulen Emeklilik Başvurusunda Hangi Belgeler İstenir?
Malulen emeklilik başvuru belgeleri şunlardır:
İşten ayrılan çalışanların 10 günlük süre içerisinde malulen emeklilik başvurusu yapmalarının ardından, işten ayrılış belgesini hazırlamaları gerekir.
Tahsis talep ya da beyan taahhütnamesi hazırlanmalıdır.
Kamu görevlisi olan kişilerin, malulen emekliye sevk edildiklerini gösteren belge hazırlanmalıdır.
Sağlık kurulu tarafından onaylı malullük belgesi hazırlanmalıdır.
Malulen Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?
Malulen emeklilik başvurusu yapmak için bilinmesi gereken işlemler aşağıda detaylıca açıklanmıştır:
Malulen emeklilik başvurusu için talep edilen belgeler hazırlandıktan sonra, bu belgelerle birlikte sosyal Güvenlik Kurumu'na gidilmesi gerekir.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sevk edilen hastaneye gidilerek, malullük oranının belirlenmesi için sağlık testine girilmesi gerekir.
Sağlık kurulu tarafından onaylanan rapor alındıktan sonra, bu raporun Sosyal Güvenlik Kurumuna götürülmesi gerekmektedir.
Sağlık raporundaki malullük oranı %60 ve üzerindeyse, malulen emeklilik başvurusu kabul edilecektir.
Sağlık durumu yerinde olmayan ve hareket etmeye elverişi bulunmayan kişilerin işlemleri, mahkeme tarafından atanan vasiler tarafından gerçekleştirilmektedir.
Malulen Emeklilik Başvuru Sorgulaması Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Malulen emeklilik sorgulaması yapmak için belirtilen detaylar aşağıda açıklandığı gibidir:
https://uyg.sgk.gov.tr/EvrakArama/ bağlantı adresine tıklanarak, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hazırlanan evrak sorgulama sistemine erişilmelidir.
Açılan sayfa üzerinden sisteme giriş yapabilmek için T.C. kimlik numarasının girilmesi ve "Evrak Ara" butonuna tıklanması gerekir.
Evrak arama butonuna tıklandıktan sonra, malulen emeklilik evraklarının son durumu ve başvurunun onaylanıp onaylanmadığı kontrol edilebilir.
Malulen Emeklilik Maaşı Hesaplaması İçin Belirtilen Detaylar
Malulen emeklilik maaşının belirlenmesi aşamasında dikkate alınan bilgiler aşağıda sıralandığı gibidir:
Malulen emeklilik maaşının belirlenmesinde, prim gün ödemeleri dikkate alınmaktadır.
9000 günden daha az olan prim ödemeleri, 9000 günlükmüş gibi değerlendirilir ve emekli maaşı bunun üzerinden hesaplanır.
9000 günden daha fazla olan prim gün ödemesi olduğu zaman, net prim ödemesine göre emekli maaşı hesaplanmaktadır.
Malulen emeklilik hakkı elde edebilmek için 1800 günlük prim ödemesi şart koşulsa da emekli maaşları 1800 gün üzerinden hesaplanmamaktadır.
Malulen emeklilik maaşları, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı sigorta kolları için farklı limitlerde hesaplanmaktadır.
SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim Sorgulama Nasıl Yapılır?
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.
• SGK ne zaman olabilirim uygulamasına ulaşarak, emeklilik tarihi sorgulamanızı yapabilmek için "e.sgk.gov.tr" adresine erişim sağlamalısınız.
• E-SGK sayfasında "Vatandaş" kategorisine giriş yapmalısınız.
• Vatandaş kategorisinde yer alan e-hizmetler arasında sigortalılık durumunuza göre 4A/4B/4C ne zaman emekli olabilirim uygulamalarından sizin için uygun olanını seçmelisiniz.
Kadınlar Doğum Borçlanması İle Erken Emekli Olabiliyor
Sadece anne olan sigortalı çalışan kadınlara sunulan doğum borçlanması hakkı ile doğum ve sonrasındaki istirahat süresini kapsayan dönemde yapılmayan prim ödemelerinin sonraki yıllarda ödenmesinin yolu açılır. Bu bağlamda kadınlar, üç defa olmak şartı ile doğum tarihten sonraki iki yıllık süreyi SGK'ya ödeyebilirler. Bebeğin sağ olarak doğması ve işveren tarafından doğum boyunca kadının adına prim ödemesinin yapılmamış olması gerekir. İki yaşını doldurmamış bir çocuğu evlat edinen veya doğumun ardından çocuğu evlatlık veren kadın çalışanlarda doğum borçlanması hakkından faydalanabilirler.
Erkekler Askerlik Borçlanması İle Erken Emekli Olabiliyor
Yalnızca erkek sigortalı çalışanlara sunulan askerlik borçlanması hakkı ile askerlik döneminde yapılmayan prim ödemelerinin sonraki yıllarda ödenmesine imkan tanınır. Vatani görevini yapmak için işyerinde belirli bir süre ile ayrılan er, erbaş ya da yedek subaylık okulunda eğitim alan kişiler askerlik borçlanması hakkında yararlanabilirler. Askerlik borçlanması için yedek subaylık okuluna hazırlık için geçen sürede dikkate alınabilir. Askerlik borçlanmasında ödenecek olan prim miktarı, askerlik süresiyle aynı olabilir.