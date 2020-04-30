4D'li taşeron işçi yüzdelik dilim için Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt verildi! Taşerona yüzdelik ve enflasyon farkı kaç TL?

Taşerona yüzdelik ve enflasyon farkı açıklamaları binlerce işçi tarafından yakından takip ediliyor. Bu anlamda gelişmeler yaşanıyor. Kadroya geçen taşeron işçilerin maaşlarına yüzdelik fark ödemesi hakkında CİMER 'den bir açıklama geldi. İşte CİMER 'in işçi maaşlarına yüzdelik fark ödemesi hakkında işçilere gelen cevap. Kararın Sağlık Bakanlığı'na gönderilmesi sonrası yüzdelik dilim, davayı kazananın bordrosuna yansımıştı. Bu karar işçileri sevindirirken diğer işçiler yüzdelik dilimlerin maaşlarına eklenip eklenmeyeceğini araştırmaya başladı. Taşeron işçisi; kamu kurumlarınca yapılan hizmet alım ihalesini kazanan özel sektör firması bünyesinde istihdam edilen, ancak fiilen kamu kurumu işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yürüten işçidir. Peki taşerona yüzdelik fark ödemesi ne kadar olacak? Taşeron işçi son dakika haberleri takvim.com.tr'de sizlerle.
BORDROYA YANSIMIŞTI
Kararın Sağlık Bakanlığı'na gönderilmesi sonrası yüzdelik dilim, davayı kazananın bordrosuna yansımıştı. Bu karar işçileri sevindirirken diğer işçiler yüzdelik dilimlerin maaşlarına eklenip eklenmeyeceğini araştırmaya başladı.
TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ
TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA ZAM VE KADRO HABERLERİ
OMBUDSMAN TAVSİYE KARARI ALDI
Kamu Denetçiliği Kurumu da bu konuda önemli bir karara imza atmış ve kurumlara, yüzdelik dilimlerin ödenmesi konusunda tavsiye kararı almıştı.
KAMU İŞÇİLERİNE DE ENFLASYON FARKI VAR
Sayıları yaklaşık 200 bini bulan kamu işçileri de yıllık verilen zam oranları enflasyonun altında kalırsa enflasyon farkını alabiliyorlar. Kamuda ve yerel yönetimlerde çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçi, nisan ayında kadroya alındı. Kadroya alma işlemleri 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çerçevesinde gerçekleştirildi. Söz konusu KHK'de, kadroya alınan işçilerin ücretlerinin, taşeronda iken imzalanmış toplu sözleşmedeki ücret tutarından fazla olamayacağı öngörüldü. Yüksek Hakem Kurulu'nun aldığı karara göre ise kamudaki taşeron işçilere 2020 ekim; yerel yönetimlerdeki taşeron işçilere de 2020 haziran ayına kadar her 6 ayda bir yüzde 4 oranında zam yapılacak.
TAŞERON İŞÇİLERE ASGARİ ÜCRET ZAMMI VAR MI?
Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret tutarında zam yapılması konusu herhangi bir adım atılmış bulunmuyor. Toplu sözleşme gereğince maaşlarına yüzde 4 oranında zam yapılan taşeron işçilerden maaşları asgari ücretin altında olan olursa o maaşlar asgari ücret seviyesine çekilecek. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı. Kocaeli Belediyesi tarafından atılan adımda taşeron işçilerin maaşlarına günlük 21 TL aylık ise 635 TL zam yapılmıştı. Buna benzer kararlar seçimlerden hemen önce birkaç belediye tarafından alındı.
Taşeron işçi olarak çalışırken 2 Nisan itibariyle sürekli işçi ve belediye şirketlerine geçen çalışanlar için ise Yüksek Hakem Kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümleri 2020 yılına kadar geçerli olacak sosyal ve mali hakları düzenlenmişti. Yüksek Hakem Kurulu kararı ile yürürlüğe giren toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçilere 6 şar aylık dilimlerde yüzde 4+4 şeklinde zam yapılması kararlaştırılmıştı. Fakat ücretlerde oluşabilecek enflasyon farkı ve belediye şirketlerine geçen işçilere ilave tediye vb. bir çok konuda mali ve sosyal haklar yönünden eksikliği ortaya çıkmış, kadroya geçen işçiler ve sendikalar tarafından eleştirilmişti.
İKİNCİ ÖDEME RAMAZAN BAYRAMI'NDAN İKİ GÜN ÖNCE
2020 yılı Ramazan ayı (Oruç ayı) 24 Nisan 2020 Cuma günü başlayacak. 23 Mayıs günü Ramazan Bayramı Arefesi olacak.
24 Mayıs 2020 Pazar günü ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.
İşçilere ilave tediye ödemesi ise 22 Mayıs 2020 Cuma günü Ramazan Bayramı'ndan iki gün önce ödenecek. Bayram öncesi yapılacak ilave tediye ödemeleri, işçilerin bayram masraflarını hafifletecek.
TAŞERON İŞÇİ NEDİR?
Taşeron işçisi; kamu kurumlarınca yapılan hizmet alım ihalesini kazanan özel sektör firması bünyesinde istihdam edilen, ancak fiilen kamu kurumu işyerinde çalışan ve kamu hizmeti yürüten işçidir.
Kadrolu işçiden en önemli farkı, kadrolu işçinin işvereninin kamu kurumu olması, fakat taşeron işçisinin işvereninin özel sektör şirketi olmasıdır.
Taşeron veya tali işveren; alt ısmarlanan, alt işveren, alt işletici gibi isimlerle de anılan, birçok durumda bir işi veya işin bir kısmını gerçekleştirmek ya da işverenin sözleşmesindeki tüm yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla anlaşma imzalayarak üstlenen diğer yüklenicidir. Taşeronluk sistemi, uzmanlık gerektirmeyen işlerin yapımının başka bir firma tarafından üstlenmesini de ifade eder.
Kamu kurumları, yapmakla yükümlü oldukları hizmetlerini yerine getirmek için insan gücünden faydalanırlar. Taşeron firma sisteminde bir işveren, mal veya hizmetlerini başka bir firmaya yaptırır. Böylelikle işletmeler, kendilerinin yapacağı iş ve hizmeti, aynı işi yapan başka işverenlere yaptırır. Bu hizmeti yürüten firmalara da taşeron firma adı verilir.
İşveren giderlerinin daha az maliyetli olması için genelde işler taşeron firmalara verilir. Asıl işverenler, kıdem tazminatı gibi işçi haklarından muaf olmak için de taşeronlarla çalışmayı tercih eder.
Taşeronluk en fazla inşaat sektöründe yaygındır; inşaatçılar genellikle sıhhi tesisat, elektrik işleri, boyama ve diğer görevleri taşeronlara devreder. Kurumlar asıl işlerini yürütürken, taşeronlara devredilen yemek hizmetleri, makam şoförlüğü, güvenlik faaliyetleri ve genel temizlik faaliyetleri gibi yardımcı işler de asıl işin yapılması / üretilmesi için önemli rol oynar.
Son zamanlarda taşeron terimi daha genel bir anlamda sözleşmeli yapılan her türlü işe atıfta bulunmak için kullanılmaya başlanmıştır.
Bir taşeronun yaptığı iş için en yaygın kullanım alanı yapı işleri ve genellikle inşaat mühendisliği iken, günümüzde taşeronlar için iş fırsatları çok daha geniş bir alana yayılmıştır. Bilişim teknolojileri ve diğer bilişim sektörleri buna örnektir.