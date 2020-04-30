25 yıl evli kalan ev hanımlarına emeklilik şartları nedir? Ev hanımlarının emekli maaşı ne kadar olacak?

25 yıllık ev hanımlarına emeklilik hakkı için kanun teklifi TBMM Başkanlığı 'na sunuldu. Peki teklif yasalaşırsa kimler emekli olacak? Şartlar ne olacak? İşte detaylar ve son bilgiler ile 25 yıl evli kalana emeklilik hakkında yorumlar görüşler. Ev hanımlığı en zor uğraşlardan biri olarak kabul edilse de ne yazık ki bir meslek olarak kabul görmüyor. Kadınlar evin içinde yaptıkları işlerden ne gelir elde edebiliyorlar ne de emekliliğe kavuşabiliyorlar. Yeni evlenen ya da çocuk sahibi olan kadınlar bazı durumlarda çalışma hayatlarına son verebiliyorlar. Ev hanımları için emeklilik, gerçekleşmesi zor olan bir hayal olarak kabul ediliyordu.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK İDDİASI
Son dönemlerde bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde bu konuya dair çok fazla haber yapıldı. Bu haberlerde herhangi bir iş yerinde çalışmayan kadınların 25 yıl evli kalmaları halinde emeklilik elde edecekleri öne sürüldü. Bu düzenlemenin kanun teklifi ile meclise sunulduğu iddia edilirken düzenlemenin onaylanması halinde kadınlara emeklilik hakkı verileceği yansıtıldı.
EV HANIMLARININ EMEKLİLİĞİ İÇİN GEÇERLİ OLAN YASA TASARISININ KAPSAMI NEDİR?
Teklifin yasalaşması durumunda ev hanımları hiç çalışmasa dahi belirlenen şartlara uygun olması halinde emekli olabilecekler:
Teklifin kapsamında belirlenen şartlardan ilki kadınların 1995 yılı ve öncesinde resmi nikah ile evlenmiş olmasıdır. Başka bir ifade ile 25 yıl ve üzerinde evlilik süresi olan ev kadınları bu haktan yararlanabilecek.
Teklifin ikinci maddesi ise kadınların yaşı ile alakalıdır. Buna göre; ev hanımlarının 1970 yılı ve öncesinde doğması şarttır. Kadınların bu haktan faydalanabilmesi için 50 yaşını doldurması istenir.
Emeklilik için başvuruda bulunacak kişilerin SGK ile bağının olmaması şarttır. Ev hanımları sigortalı olarak SGK'ya bildirilmemiş olmalı ve herhangi bir iş yerinde çalışmamalıdır.
SGK bünyesinde herhangi bir maaş (dul ve yatim aylığı vb.) alınmaması gereklidir.
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK DETAYLARI NELERDİR?
İsteğe bağlı sigortalılık şartları arasında; zorunlu sigortası olmama, bir ay içinde 30 günden az çalışma, 18 yaşını doldurmuş olma ve malullük ile yaşlılık aylığı almama gibi kriterler yer almaktadır. Belirlenen şartlara uygun olan kişilerin sigorta primlerini kendisinin ödemesine izin verilmektedir.
İsteğe bağlı sigortalılık için başvurular kişiye en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri veya Sosyal Güvenlik Merkezleri üzerinden gerçekleştirilir. İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın taban ve tavan sınırları arasında kalan kısım üzerinden belirlenir. Sigortalı tarafından prime esas kazancın yüzde 32'si ödenir. Bu yüzde 32'lik kısmın yüzde 20'si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi; yüzde 12'lik bölümü ise genel sağlık sigortası primidir.
EV HANIMLARINA BORÇLANMA ŞANSI
Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, ev hanımları için TBMM´ye sunulan teklifin yasalaşması halinde, ev hanımlarının "çalışmasa dahi borçlanarak emekli" olabileceğini belirtti.
Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Duman, "Ülkemiz genelinde milyonlarca ev hanımı çalışmadıkları için emekli olamıyor" diye anımsattı ve ekledi:
2008 yılından sonra çalışmaya başlayan kadınlar için ise emekli olup tam aylık alabilmeleri için 7.200 gün yani toplamda 20 yıl çalışmaları gerekiyor. Çalışma hayatına katılmayan veya emekli olacak süre kadar çalışamayan ev hanımları ise emeklilik gibi çok önemli bir sosyal haktan yararlanamamış oluyorlar.
YURT DIŞINDA YAŞAYANIN HAKKI VAR
Eğer yasa teklifi 2020 yılında yasalaşırsa 1995 yılı ve öncesinden bu yana evli kalan aynı zamanda 1970 yılı ve öncesinde doğan ev hanımlarının borçlanarak hemen emekli olabileceğine dikkat çeken Duman, yasalarımıza göre yurt dışında gurbetçi olarak ikamet eden Türk vatandaşı her kadının borçlanma yapmasına imkan varken, ülkemizde yaşayan kadınların da bu düzenlemeyi uzun zamandır beklediğini belirtti ve şu bilgileri verdi:
Günümüz koşullarında kadınların hizmet olarak borçlanabilecekleri iki farklı yöntem bulunmaktadır. İlki analık borçlanması olarak en fazla 2.160 gündür diğeri ise yurt dışında çalışılan yada ikamet edilen sürelerdir.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?
İsteğe bağlı sigortadan ev hanımlarının faydalanabilmesi için bazı şartları yerine getiriyor olması gerekir. Bu şartlar;
Sigortalı olarak herhangi bir yerde çalışmamak,
Malullük ve yaşlılık aylığı almamak,
18 yaşından büyük olmak,
Herhangi bir gelire sahip olmamaktır.