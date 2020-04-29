İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI BAŞVURU AYRINTILARI NELER?

Afyonkarahisar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce istihdam edilecek adaylar için işbaşı tarihi 5 Mayıs 2020 olarak açıklandı. Toplam 177 gün istihdam edilecek adaylar ise günlük 7.5 saat çalışacak ve 31 Ekim 2020 tarihine kadar görev alacak.



KİMLER İŞKUR TYP İLANINA BAŞVURABİLİR?

İŞKUR 288808 numaralı TYP personel alımı başvurusu için adaylarda şu şartlar aranıyor:

18 yaşını tamamlamış olmak,

İŞKUR'da işsiz kaydına sahip olmak,

Öğrenime devam etmemek,

Emekli ya da malul aylığı almıyor olmak.