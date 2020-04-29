İŞKUR üzerinden belediye ve kamu kurumları personel alımı ilanı verdi. 44 farklı kamu kurumunda istihdam edilmek üzere KPSS ve KPSS şartlı işçi alımı yapılacağını duyuruldu. Hangi kamu kurumu işçi alımı yapacak? Başvuru şartları nelerdir? İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir. Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır.
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
İŞÇİ ALIMI YAPAN BELEDİYELER ve KAMU KURULUŞLARI
İŞKUR ilan sayfasına erişim sağlamak için TIKLAYINIZ
Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020
Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.04.2020
TÜBİTAK BİLGEM BTE 05.05.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 19.05.2020
Afyonkarahisar Ahmetpaşa Dinlenme Tesisleri Gıda San Ltd. Şti. 29.04.2020
Bursa Orhaneli Tur. İnş.Tek.Lok. Bilg. San. Tic. Ltd. Şti. 29.04.2020
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV İşl. A.Ş. 31.07.2020
Çanakkale Bayramiç Beld. Pers. Ltd. Şti. 29.04.2020
İzmir Ödemiş Beld. Pers. Ltd. Şti. 29.04.2020
Isparta Keçiborlu Beld. Per. Hiz. Ltd. Şti. 30.04.2020
Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 29.04.2020
Tekirdağ Kapaklı Beld. Pers. A.Ş. 29.04.2020
Kayseri Sarıoğlan Beld. Pers. Ltd. Şti. 01.05.2020
Eskişehir Tepebaşı Tur. Sağ. İnş. San. Tic. A.Ş. 29.04.2020
Ankara TÜBİTAK Bilgem Pers. Alımı 18.05.2020
Bursa Kesbeltaş Tic. A.Ş. 01.05.2020
Erzurum Karaçoban Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.05.2020
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.04.2020
Konya Taşkent SYDV 30.04.2020
Tunceli Çemişgezek Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 04.05.2020
Trabzon Dernekpazarı SYDV Pers. Alımı 01.05.2020
Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 30.04.2020
Çorum Sunbeton İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 29.04.2020
Yozgat Sulama Taah. Eğt. Turz. Gıda Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. 29.04.2020
Ordu ORBEL A.Ş. 29.04.2020
Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.05.2020
İzmir İZENERJİ İns. Kayn. Bak. Onar. Ener. Güv. San. Tic. A.Ş. 05.05.2020
Sivas Gürün SYDV 29.04.2020
Aydın Efebel Pers. Hizm. İnş. Tem. Spor Gıda Jeot. San. Tic. Ltd Şti. 29.04.2020
Aydın İncirbel Akar. Tur. Gal. Gıda Taş. İnsan Kay. Eğt. Hizm. Yen.r En. San. Tic.Ltd.Şti. 02.05.2020
Erzincan Kemaliye Beld. Pers. Ltd. Şti. 02.05.2020
Çanakkale Kentsel Hiz. .Müh.. Müt. San. A.Ş. 06.05.2020
Mersin Yenişehir İşl. İnş. San. Tic. A.Ş. 29.04.2020
Eskişehir Alpubel Enj.Ürt.Tar.Hay.Ulş.Tic. A.Ş. 02.05.2020
Ordu Çaybel Danış. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. Beden İşçisi ilanı 04.05.2020
Ordu Çaybel Danış. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. Temizlik işçisi ilanı 04.05.2020
Çorum Oğuzlar Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 30.04.2020
Zonguldak Filyos Beld. Pers. Ltd. Şti. 08.05.2020
Bayburt Arpalı Beld. Pers. Ltd. Şti. 30.04.2020
Yozgat Yenifakılı Beld. İktisadi İşl. Pers. Alımı 30.04.2020
İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?
İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.
Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır. Bu nedenle gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi önemli bir unsurdur. Özgeçmişte eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kayıt aktif hale getirilmez. Aynı zamanda gerçek dışı yapılan beyanlar kurum hiçbir şekilde mesul tutulmaz.
İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?
Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.