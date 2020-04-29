İŞKUR başvuru iş ilanları vatandaşlar tarafından aratılmaya devam ediyor. İŞKUR ise personel alım ilanlarını peş peşe yayınlıyor. Bu bağlamda yayımlanan bir dizi duyuruda belediyeler bünyesine en az ortaokul mezunu adaylar arasından beden işçisi, özel güvenlik görevlisi, büro personeli, zabıta görevlisi ve danışma memuru alımı yapılacağına yer verildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır. İşte detaylar…
Erzurum Karaçoban Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.05.2020
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Per. Ltd. Şti. 29.04.2020
Konya Taşkent SYDV 30.04.2020
Tunceli Çemişgezek Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 04.05.2020
Trabzon Dernekpazarı SYDV Pers. Alımı 01.05.2020
Eskişehir Espark Temz. A.Ş. 30.04.2020
Çorum Sunbeton İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 29.04.2020
Yozgat Sulama Taah. Eğt. Turz. Gıda Hiz. Tic. San. Ltd. Şti. 29.04.2020
Ordu ORBEL A.Ş. 29.04.2020
Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.05.2020
İzmir İZENERJİ İns. Kayn. Bak. Onar. Ener. Güv. San. Tic. A.Ş. 05.05.2020
Sivas Gürün SYDV 29.04.2020
Aydın Efebel Pers. Hizm. İnş. Tem. Spor Gıda Jeot. San. Tic. Ltd Şti. 29.04.2020
Aydın İncirbel Akar. Tur. Gal. Gıda Taş. İnsan Kay. Eğt. Hizm. Yen.r En. San. Tic.Ltd.Şti. 02.05.2020
Erzincan Kemaliye Beld. Pers. Ltd. Şti. 02.05.2020
Çanakkale Kentsel Hiz. .Müh.. Müt. San. A.Ş. 06.05.2020
Mersin Yenişehir İşl. İnş. San. Tic. A.Ş. 29.04.2020
Eskişehir Alpubel Enj.Ürt.Tar.Hay.Ulş.Tic. A.Ş. 02.05.2020
Ordu Çaybel Danış. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. Beden İşçisi ilanı 04.05.2020
Ordu Çaybel Danış. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. Temizlik işçisi ilanı 04.05.2020
Çorum Oğuzlar Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 30.04.2020
Zonguldak Filyos Beld. Pers. Ltd. Şti. 08.05.2020
Bayburt Arpalı Beld. Pers. Ltd. Şti. 30.04.2020
Yozgat Yenifakılı Beld. İktisadi İşl. Pers. Alımı 30.04.2020
ZABITA ALIMI GÖRE KADRO DAĞILIMI
1 - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 10 bay bayan zabıta alımı,
2 - Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 4 zabıta alımı
3 - Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 4 zabıta alımı,
4 - Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 32 zabıta alımı olmak üzere toplam 50 memur alımı yapılmaktadır.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELER?
a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?
İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.
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Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır. Bu nedenle gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi önemli bir unsurdur. Özgeçmişte eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kayıt aktif hale getirilmez. Aynı zamanda gerçek dışı yapılan beyanlar kurum hiçbir şekilde mesul tutulmaz.