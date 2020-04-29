Evde çalışana 1168 lira

izne çıkartılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar ile 15 Mart'tan sonra iş sözleşmesi feshedilenlerden işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlara yönelik nakdi ücret desteği, evde çalışanları da kapsayacak. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanlar da işsiz kalmışlarsa veya ücretsiz izne ayrılıp kısa çalışma ödeneğinden yararlanamıyorlarsa destek alabilecek. Ücretsiz izne ayrılanların başvurusu, bu kişileri çalıştıranlarca yapılacak. Ödeme, 39,24 lira olarak belirlenen günlük tutardan damga vergisi düşüldükten sonra hesaplanan tutar ile ödemeye hak kazanılan gün sayısı çarpılarak belirlenecek. Günlük 38,94, aylık bin 168 lira ödeme olacak.