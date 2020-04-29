Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilerin Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin Hazine destekli kredi ödemelerinin faizsiz 6 ay erteleneceğini söyledi. Ziraat Bankası borçlarını ödemekte zorlanan çiftçiye müjde Hazine ve Sanayi Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Çiftçilerimizin ödemedikleri veya ödeyemedikleri tarımsal borçları yapılandırılacak ve refinansman sağlayarak kapatılacak. Yapılan açıklamada çiftçinin yükü azaltılacak. Borçlarında vadelendirme imkanı sağlanacak.
"ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ"
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 18 yıldır çiftçinin hep yanında durduklarını belirterek, "Alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada Kovid-19'la ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin ve tarımsal üreticimizin yine yanındayız" ifadesine yer verdi.
"6 MİLYAR LİRALIK BORCU ÖTELİYORUZ"
Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay ertelediklerini vurgulayan Bakan Albayrak, "Böylelikle çiftçimize yaklaşık 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkanı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun." değerlendirmesini yaptı.
2020-2025 Çiftçi Borçları Yapılandırılması
Uzun zamandır çiftçilerimiz tarafından beklenen iyileştirme Ziraat bankasından geldi. Tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerimiz ödemelerin ertelenmesini bekliyordu. Ziraat bankası çiftçiler için vadelendirme getirdi. Çiftçilerimizin kredi borçları 5 yıl'a kadar vadelendirme yapılarak yapılandırmaya gidiyor. 3 Ocak 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren tarımda kredi vadelendirme kararına ilişkin detaylı bilgiler yer almaktadır.
Çiftçiye çiftçinin beklediği müjde.. Ziraat Bankası borçlarını ödemekte zorlanan çiftçiye müjde Hazine ve Sanayi Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Çiftçilerimizin ödemedikleri veya ödeyemedikleri tarımsal borçları yapılandırılacak ve refinansman sağlayarak kapatılacak. Yapılan açıklamada çiftçinin yükü azaltılacak. Borçlarında vadelendirme imkanı sağlanacak. Bu yapılandırma Ziraat Bankasına olan borçları kapsıyor. Ziraat Bankasından kullandıkları kredilerin tümü için 5 yıl vade ile yüzde 9 oranında uygulanacak faiz oranları geçerli olacak. Tarımsal faaliyetlerde kullanmak üzere aldıkları kredi borçlarını ödemeye zorlanan çiftçilere Ziraat Bankasından kullandıkları kredi borçlarının yapılandırılması imkanı sağlanmış oldu. 31 aralık 2019 itibariyle ödenmesi gereken fakat ödenmeyen borçları kapsıyor.
Borç Yapılandırma Şartları Neler?
Ziraat Bankası veya Tarım Bakanlığınca başvuru şartları ve başvurulacak kurumlar için henüz bir açıklama yapılmadı ancak sayın Bakanımızın açıklamalarına göre aşağıda ki şartların geçerli olacağı değerlendirilmektedir.
Borcun çiftçi tarafından tarımsal faaliyetler için kullanılmış kredi olması, (Konut, araç vs. hariç)
Borcun Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği veya Ziraat Bankasından kullanılmış olması, (Diğer bankalar hariç)
31 ARALIK tarihi itibariyle borcun ödenmesi gerekirken ödenmemiş olması gerekmektedir. (Bu tarihten sonra ödenmeyen veya yeni oluşacak borçlar hariçtir.)
Çiftçi Yapılandırma Örnek Ödeme Planı;
İLK TAKSİT: EKİM 2020
İKİNCİ TAKSİT: EKİM 2021
ÜÇÜNCÜ TAKSİT: EKİM 2022
DÖRDÜNCÜ TAKSİT: EKİM 2023
5. VE SON TAKSİT: EKİM 2024