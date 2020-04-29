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    • Ekonomi
    • 29.04.2020 11:43
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    • 29.04.2020 11:46
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    BİM ve market son dakika ! BİM-A101 market saat kaçta açılıp, kapanacak?

    Yarın Perşembe gecesinden itibaren 3 günlük yasağı uygulanacak. Bu anlamda vatandaşlar BİM ve gibi büyük marketlerin çalışma saatlerini merak ediyor. BİM ve A101 marketler tarafından yeni bir açıklama yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması market çalışma saatlerini etkiledi. Alınan kararla beraber BİM ve A101 . Bim ve A101 marketleri sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü 08.00-23.00 saatleri arasında çalışacak. İçişleri Bakanlığı'nda alınan karar doğrultusunda ise BİM ve A101 Cumartesi ve Pazar günü kapalı olacak. Peki BİM-A101 market saat kaçta açılıp, kapanacak?

    BİM ve A101 market son dakika çalışma saatleri değişti

    Bu hafta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi BİM ve A101 Market çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü BİM 08:00 - 23:00 saatlerinde hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yeni tip Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi" gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

    BİM ve A101 market yeni çalışma saatleri

    Sokağa çıkma kısıtlaması market çalışma saatlerini etkiledi. Alınan kararla beraber BİM ve A101 çalışma saatleri değişti. Bim ve A101 marketleri sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü 08.00-23.00 saatleri arasında çalışacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü ise BİM ve A101 09:00 - 14:00 saatleri arasında hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı'nda alınan karar doğrultusunda ise BİM ve A101 Cumartesi ve Pazar günü kapalı olacak.

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    1-2-3 MAYIS MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI? MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Cuma günü marketlerin saat 09.00-14.00 arası açık olacağını açıkladı.

    SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BU HAFTA SONU 3 GÜN OLACAK

    Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 3 gün olacak. 31 ilimizde 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 mayıs gece 24'e kadar devam edecek sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmelerini istiyoruz.

    Cuma günü marketler saat 09-14 arasında açık kalacak.
    Haberler Ekonomi BİM ve A101 market son dakika çalışma saatleri değişti! 30 Nisan BİM-A101 market saat kaçta açılıp, kapanacak?
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