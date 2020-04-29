BİM ve A101 market yeni çalışma saatleri

Sokağa çıkma kısıtlaması market çalışma saatlerini etkiledi. Alınan kararla beraber BİM ve A101 çalışma saatleri değişti. Bim ve A101 marketleri sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü 08.00-23.00 saatleri arasında çalışacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü ise BİM ve A101 09:00 - 14:00 saatleri arasında hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı'nda alınan karar doğrultusunda ise BİM ve A101 Cumartesi ve Pazar günü kapalı olacak.