Bu hafta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi BİM ve A101 Market çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü BİM 08:00 - 23:00 saatlerinde hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine yeni tip Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında "Sokağa Çıkma Kısıtlaması Genelgesi" gönderdi. Genelge ile büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta 30 Nisan Perşembe günü saat 24.00 ile 03 Mayıs Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
BİM ve A101 market yeni çalışma saatleri
Sokağa çıkma kısıtlaması market çalışma saatlerini etkiledi. Alınan kararla beraber BİM ve A101 çalışma saatleri değişti. Bim ve A101 marketleri sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü 08.00-23.00 saatleri arasında çalışacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü ise BİM ve A101 09:00 - 14:00 saatleri arasında hizmet verecek. İçişleri Bakanlığı'nda alınan karar doğrultusunda ise BİM ve A101 Cumartesi ve Pazar günü kapalı olacak.
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1-2-3 MAYIS MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI? MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACAK VE KAPANACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 1 Mayıs Cuma günü marketlerin saat 09.00-14.00 arası açık olacağını açıkladı.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI BU HAFTA SONU 3 GÜN OLACAK
Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 3 gün olacak. 31 ilimizde 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 mayıs gece 24'e kadar devam edecek sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmelerini istiyoruz.
Cuma günü marketler saat 09-14 arasında açık kalacak.