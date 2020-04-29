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    • Ekonomi
    • 29.04.2020 Gazete
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    65 yaş üstüne alışveriş kolaylığı

    Turkcell, Getir ile işbirliği yaptı. , , , ve 'de geçerli proje çerçevesinde, 65 yaş ve üstü Turkcell'liler Paycell'in arayarak bin 400'ün üzerinde gıda ve temizlik ürünü için sipariş verebilecek.

    65 yaş üstüne alışveriş kolaylığı
    Turkcell, Getir ile işbirliği yaptı. , , , ve 'de geçerli proje çerçevesinde, 65 yaş ve üstü Turkcell'liler Paycell'in arayarak bin 400'ün üzerinde gıda ve temizlik ürünü için sipariş verebilecek. Sipariş tutarı ise Turkcell faturalarına yansıtılacak. Siparişleri Getir kuryeleri teslim edecek. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Getir Kurucusu Nazım Salur'a bu işbirliğini hayata geçirdikleri için teşekkürlerini ileterek, "Vatandaşlarımıza destek olmak için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" dedi.
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