65 yaş üstüne alışveriş kolaylığı

Turkcell, Getir ile işbirliği yaptı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli'de geçerli proje çerçevesinde, 65 yaş ve üstü Turkcell'liler Paycell'in çağrı merkezini arayarak bin 400'ün üzerinde gıda ve temizlik ürünü için sipariş verebilecek. Sipariş tutarı ise Turkcell faturalarına yansıtılacak. Siparişleri Getir kuryeleri teslim edecek. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Getir Kurucusu Nazım Salur'a bu işbirliğini hayata geçirdikleri için teşekkürlerini ileterek, "Vatandaşlarımıza destek olmak için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" dedi.